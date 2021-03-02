02 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Pelkas rüzgarı esiyor! Avrupa onu konuşuyor...

Avrupa onu konuşuyor! F.Bahçe'de Pelkas rüzgarı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

'in 27. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de, Pelkas yıldızlaştı. Yunan oyuncu attığı şık golle takımını galibiyete taşıdı. Sezon başından bu yana gösterdiği etkili performansla takımın en önemli hücum silahı haline gelen Pelkas, Avrupa'da da çokca konuşulmaya başlandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB spor haberleri)

Fenerbahçe'nin sezon başında PAOK'tan renklerine bağladığı performansıyla takımı sırtlıyor. Yunan orta saha, 18'i 2'si olmak üzere bu sezon forma giydiği 20 maçta 6 gol, 5 da asist üretti. Çubuklu ile tanıştığı ilk karşılaşmasında filelerini havalandırarak parlak bir başlangıç yapan Pelkas, (Kupa), , , ve maçlarında ağları sarstı.

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TEKNİK, ZEKİ, BİTİRİCİ

Sarı-lacivertliler, Pelkas'ın gol attığı 6 karşılaşmanın 5'inde sahadan galip ayrılırken, sadece Gaziantep deplasmanında puan kaybetti (1-3). 27 yaşındaki futbolcu, ligde ayrıca ve maçlarında 2'şer, Erzurum ve Kayseri mücadelelerinde 1'er asist gerçekleştirdi. Dört maçın da tamamı kazanıldı. Tekniği ve oyun zekası yüksek olan Pelkas; bitiricilikteki ustalığı ile Fenerbahçe'nin efsane ismi 'ya benzetiliyor.

PAOK'ta geçen sezon 27 maçta elde ettiği 7 gol, 3 asistlik performansı geride bırakan Pelkas, Fenerbahçe'de en etkili sezonlarından birine imza atıyor. 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en iyi sezonunu ise 2017-18'de PAOK'ta yaşadı; 36 maçta 12 gol, 11 asist kaydetti.

RUBİN KAZAN'DAN 15 MİLYON EURO!

Pelkas'ın golü Komşu'da da manşetlere çıktı. Metrosport, "Pelkas, F.Bahçe taraftarının dudağında bir şarkıya dönüştü" ifadelerine yer verirken, Newsit, "Yunan düellosunda kazanan Pelkas oldu" dedi. Bazı gazeteler ise ara transferde 'ın Pelkas için 15 milyon euro teklif ettiğini, F.Bahçe'nin reddettiğini yazdı. (Fotomaç)

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