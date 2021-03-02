02 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Gökhan Gönül Trabzonspor maçında takımını ateşleyen isim oldu

Gönül gazladı! Vazgeçmek yok
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 Giriş Tarihi: 02.03.2021

Son dakika haberleri: -Fenerbahçe maçının devre arasında yaşanlar ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin takım kaptanı soyunma odasında yaptığı konuşma ile takımını ateşleyen isim oldu. ()

maçının devre arasında 'ün yaptığı soyunma odası konuşması galibiyette etken oldu. İlk yarıda iyi bir futbol ortaya koyduklarını dile getiren Gökhan'ın "Biz bu maçı savaşarak kazanacağız, vazgeçmek yok!" sözleri takımı ateşledi.
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