Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk transfer bombası patlayacak! Genç yıldız...
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor maçında deplasmanda çok kritik bir maça çıkan Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas'ın golüyle 3 puanı aldı. Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren sarı lacivertliler, bir yandan da kadroya yapılacak takviyelere odaklandı. Bu kapsamda Kanarya ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberleri)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkmış ve karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak zirve yarışında kalmaya devam etmişti.
Sarı lacivertliler bu maç sonrası yeniden moral bulurken, teknik direktör Erol Bulut konusunda da kararını verdi.
Buna göre Fenerbahçe'de tartışma konusu olan Erol Bulut, Trabzonspor deplasmanındaki stratejisi sonrası büyük beğeni kazandı ve takımın başında kalmaya devam etti.
POLEMİKLER EŞLİĞİNDE ZAFER
Fenerbahçe'de Trabzonspor kafilesi açıklandığında Caner Erkin'in olmayışı, büyük krize neden olmuştu. Erol Bulut, Caner yerine sol bekte Attila Szalai'yi tercih etmişti.
Bulut'un Szalai tercihi eleştirilmesine karşın Macar savunmacının oynadığı futbol, büyük alkış aldı ve Erol Bulut takdir topladı.
MAÇ SONRASI FLAŞ TRANSFER İDDİASI!
Bununla beraber Fenerbahçe, zirvede yer alan Galatasaray ile puan farkını 3'e indirirken, bu yarışta Beşiktaş ile beraber kalmaya devam etti.
Belçika basını, maçın ardından Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer bir iddiasında bulundu...
FENERBAHÇE SÜPER YETENEĞİN PEŞİNDE!
Buna göre Fenerbahçe, Anderlecht'te forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Francis Amuzu'nun peşine düştü.
SON MAÇTA GOL VE ASİST YAPTI
Anderlecht'in Pazar günü Standart Liege ile oynadığı karşılaşmada 1 gol 1 asistle oynayan Amuzu, takımının 3-1'lik galibiyet almasında önemli rol oynadı.
Haberin detaylarında, oyuncunun istatistiklerinin çok daha iyi olabileceği, bunun için çok çalıştığı ve taktiksel disipline uyduğu yazıldı. Öte yandan Amuzu ile ilgilenen kulüpler de okuyuculara aktarıldı.
F.BAHÇE DAHİL 3 KULÜP PEŞİNDE
Şu anda Amuzu'yu Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği bilgisi verilirken, oyuncuya Frankfurt ve Roma'nın da ilgisinin olduğu kaydedildi.
SAATTE 35 KM HIZLA KOŞUYOR!
Bununla beraber Francis Amuzu'nun, saatte 35 kilometre hızla koşabildiği, Avrupa'da üst düzey takımlara rahatça ayak uydurabileceği ifade edildi.
FRANCIS AMUZU KİMDİR?
23 Ağustos 1999'da Gana'nın Accra şehrinde dünyaya gelen Amuzu, Belçika pasaportu taşıyor. 1.70 boyundaki kanat oyuncusu sprinter özelliği ile dikkat çekiyor.
Tercih edilmesi halinde sol ve sağ kanatlardan görev alabilen Amuzu'nun şu anda piyasa değeri 3.2 milyon euro.
Öte yandan Francis Amuzu, bu sezon toplam 26 maçta 2 gol 4 asistle oynadı. (Fotomaç)
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