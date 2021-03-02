02 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk transfer bombası patlayacak! Genç yıldız...

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor maçında deplasmanda çok kritik bir maça çıkan Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas'ın golüyle 3 puanı aldı. Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren sarı lacivertliler, bir yandan da kadroya yapılacak takviyelere odaklandı. Bu kapsamda Kanarya ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk transfer bombası patlayacak! Genç yıldız...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

, 'in 27. haftasında zorlu deplasmanına çıkmış ve karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak zirve yarışında kalmaya devam etmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk transfer bombası patlayacak! Genç yıldız...

Sarı lacivertliler bu maç sonrası yeniden moral bulurken, teknik direktör konusunda da kararını verdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk transfer bombası patlayacak! Genç yıldız...

Buna göre 'de tartışma konusu olan , deplasmanındaki stratejisi sonrası büyük beğeni kazandı ve takımın başında kalmaya devam etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk transfer bombası patlayacak! Genç yıldız...

POLEMİKLER EŞLİĞİNDE ZAFER
'de kafilesi açıklandığında 'in olmayışı, büyük krize neden olmuştu. , Caner yerine sol bekte 'yi tercih etmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk transfer bombası patlayacak! Genç yıldız...

Bulut'un Szalai tercihi eleştirilmesine karşın Macar savunmacının oynadığı futbol, büyük alkış aldı ve takdir topladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk transfer bombası patlayacak! Genç yıldız...

MAÇ SONRASI FLAŞ TRANSFER İDDİASI!
Bununla beraber , zirvede yer alan ile puan farkını 3'e indirirken, bu yarışta ile beraber kalmaya devam etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk transfer bombası patlayacak! Genç yıldız...

basını, maçın ardından ile ilgili flaş bir transfer bir iddiasında bulundu...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk transfer bombası patlayacak! Genç yıldız...

FENERBAHÇE SÜPER YETENEĞİN PEŞİNDE!
Buna göre , 'te forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Francis Amuzu'nun peşine düştü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk transfer bombası patlayacak! Genç yıldız...

SON MAÇTA GOL VE ASİST YAPTI
'in Pazar günü ile oynadığı karşılaşmada 1 gol 1 asistle oynayan Amuzu, takımının 3-1'lik galibiyet almasında önemli rol oynadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk transfer bombası patlayacak! Genç yıldız...

Haberin detaylarında, oyuncunun istatistiklerinin çok daha iyi olabileceği, bunun için çok çalıştığı ve taktiksel disipline uyduğu yazıldı. Öte yandan Amuzu ile ilgilenen kulüpler de okuyuculara aktarıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk transfer bombası patlayacak! Genç yıldız...

F.BAHÇE DAHİL 3 KULÜP PEŞİNDE
Şu anda Amuzu'yu 'nin yakından takip ettiği bilgisi verilirken, oyuncuya ve 'nın da ilgisinin olduğu kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk transfer bombası patlayacak! Genç yıldız...

SAATTE 35 KM HIZLA KOŞUYOR!
Bununla beraber 'nun, saatte 35 kilometre hızla koşabildiği, Avrupa'da üst düzey takımlara rahatça ayak uydurabileceği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk transfer bombası patlayacak! Genç yıldız...

FRANCIS AMUZU KİMDİR?
23 Ağustos 1999'da Gana'nın Accra şehrinde dünyaya gelen Amuzu, pasaportu taşıyor. 1.70 boyundaki kanat oyuncusu sprinter özelliği ile dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk transfer bombası patlayacak! Genç yıldız...

Tercih edilmesi halinde sol ve sağ kanatlardan görev alabilen Amuzu'nun şu anda piyasa değeri 3.2 milyon euro.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk transfer bombası patlayacak! Genç yıldız...

Öte yandan , bu sezon toplam 26 maçta 2 gol 4 asistle oynadı. (Fotomaç)

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