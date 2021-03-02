02 Mart 2021, Salı
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7-8 İSME PARA CEZASI
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçeli idareciler, takım içerisinde yer alan 7-8 ise para cezası verdi ve ligin sonlarına doğru yaklaşılırken, futbolcularını disipline etmeye başladı.
Fenerbahçe'de 8 futbolcuya ceza kesildi
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Caner Erkin'in hafta sonuna kadar antrenmana alınmayacağını açıklanmasının ardından 8 futbolcuya da para cezası kesildiği öğrenildi. (FB spor haberleri)
Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.
7-8 İSME PARA CEZASI
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçeli idareciler, takım içerisinde yer alan 7-8 ise para cezası verdi ve ligin sonlarına doğru yaklaşılırken, futbolcularını disipline etmeye başladı.
ŞAMPİYONLUK İÇİN TÜM KOZLAR KULLANILIYORFenerbahçeli idareciler, Erol Bulut ile yola devam etme kararı almasının ardından, oyunculara "Son söz Erol Bulut'un" dedi ve son haftalarda alınan puan kayıplarının faturasını kesti.
DİSİPLİNSİZLİĞE YER YOKBununla beraber Fenerbahçe yönetimi, takım içerisinde yaşanılan olası disiplinsizliği önleme adına yakın gelecekte daha sert kurallar gelebileceğinin sinyalini verdi..
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