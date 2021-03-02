02 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 8 futbolcuya ceza kesildi

F.Bahçe'de tarihi ceza! 8 futbolcu...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 Giriş Tarihi: 02.03.2021

'de 'u mağlup eden 'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin 'in hafta sonuna kadar antrenmana alınmayacağını açıklanmasının ardından 8 futbolcuya da para cezası kesildiği öğrenildi. ()

Son olarak 'in 27. haftasında ile karşı karşıya gelen mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan 'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

7-8 İSME PARA CEZASI

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçeli idareciler, takım içerisinde yer alan 7-8 ise para cezası verdi ve ligin sonlarına doğru yaklaşılırken, futbolcularını disipline etmeye başladı.
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Fenerbahçeli idareciler, ile yola devam etme kararı almasının ardından, oyunculara "Son söz Erol Bulut'un" dedi ve son haftalarda alınan puan kayıplarının faturasını kesti.
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DİSİPLİNSİZLİĞE YER YOK

Bununla beraber Fenerbahçe yönetimi, takım içerisinde yaşanılan olası disiplinsizliği önleme adına yakın gelecekte daha sert kurallar gelebileceğinin sinyalini verdi..
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