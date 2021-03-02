Fenerbahçe'de Caner Erkin ne yaptı? İşte yanıtı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yaşanan Caner Erkin konusunun detaylarını A Spor yorumcusu Volkan Demir değerlendirdi. Demir, "İşler iyi giderken herkes konuşur ama Caner Erkin disiplin sorunu yaşamış. Burası Fenerbahçe Spor Kulübü, kim olursanız olun burada belli bir kurala uymak zorundasınız." (FB spor haberleri)

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