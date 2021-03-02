02 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin tarihi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 Giriş Tarihi: 02.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 30, 31, 32, 33 ve 34. hafta programları belli oldu. Ligin 31. haftasında oynanacak derbisi, 21 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 30, 31, 32, 33 ve 34. haftanın maç programı açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden paylaşılan programa göre; Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 31. haftada oynanacak olan dev derbi 21 Mart Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

İşte 5 haftalık program:

30. HAFTA

12 Mart Cuma:

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

13 Mart Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük (Yeni 4 Eylül)

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

14 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)

16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor (Kalyon)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

15 Mart Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

31. HAFTA

19 Mart Cuma:

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

20 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

21 Mart Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)

16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)

19.00 (Vodafone Park)

32. HAFTA

3 Nisan Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)

4 Nisan Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

5 Nisan Pazartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)

33. HAFTA

6 Nisan Salı:

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor (Medical Park)

7 Nisan Çarşamba:

16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

8 Nisan Perşembe:

16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)

19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

34. HAFTA

10 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Antakya Atatürk)

16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük (Türk Telekom)

11 Nisan Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)

12 Nisan Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Gaziantep (Ülker)

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