Yayıncı kuruluş Bein Sports Fenerbahçe'ye "be FAIR" sloganıyla gösterdiği tepki için dava açtı

Bein Sports ve Fenerbahçe arasındaki gerilim sürüyor. Sarı lacivertlilerin "be FAIR" sloganıyla gösterdiği tepki üzerine yayıncı kuruluş, dava açtı.

Fenerbahçe, yayıncı kuruluş beIN Sports'un VAR görüntüleriyle hakemleri manipüle ettiği ve Fatih Karagümrük - Konyaspor maçında seyirci ses efektine eklenen küfürlü tezahürat nedeniyle tepki göstermişti. Sarı lacivertliler, iç saha maçlarında reklam panolarında ve maç önü ve maç sonunda "be FAIR" yazılı tişörtlerle tepkisini sürdürmüştü. Bunun üzerine yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'ye logonun kullanılması ve değiştirilmesi nedeniyle dava açtı.

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