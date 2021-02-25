25 Şubat 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Yayıncı kuruluş Bein Sports Fenerbahçe'ye "be FAIR" sloganıyla gösterdiği tepki için dava açtı

Bein Sports'tan Fenerbahçe'ye dava!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 Giriş Tarihi: 25.02.2021

ve arasındaki gerilim sürüyor. Sarı lacivertlilerin "be FAIR" sloganıyla gösterdiği tepki üzerine yayıncı kuruluş, dava açtı.

, yayıncı kuruluş beIN Sports'un VAR görüntüleriyle hakemleri manipüle ettiği ve - maçında seyirci ses efektine eklenen küfürlü tezahürat nedeniyle tepki göstermişti. Sarı lacivertliler, iç saha maçlarında reklam panolarında ve maç önü ve maç sonunda "be FAIR" yazılı tişörtlerle tepkisini sürdürmüştü. Bunun üzerine yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'ye logonun kullanılması ve değiştirilmesi nedeniyle dava açtı.

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