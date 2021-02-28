28 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut açıkladı! "Maça göre kadro değişir"

Erol Bulut'tan rotasyon açıklaması! Caner ve Ozan...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

'in 27. haftasında deplasmanına çıkacak olan 'de, maç öncesi teknik direktör açıklamalarda bulundu. Kadro tercihleri sorulması üzerine Bulut, "Maçtan maça kadro değişir. Bugün tercih bu şekilde oldu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri ()

'in 27. haftasında deplasmanına çıkacak olan 'de, maç öncesi teknik direktör açıklamalarda bulundu.

İşte Bulut'un açıklamalarından satır başları;

"Bugün iki takım için de çok önemli maç. İki takım da kazanmak istiyor. Doğru yanlışlar, detaylar belirleyecek oyunu. 90 dakika sonunda galip gelen biz oluruz umarım."

"Taktik oyunu olacağını düşünüyorum. da düşüncelerini en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacaktır. Biz de sahaya istediklerimizi doğru şekilde yansıtırsak, güzel bir oyun olacağını ve galip geleceğimizi düşünüyorum."

"Kadroyu, ekiple birlikte bugünkü maç için tercih ettik. Maçtan maça kadro değişir. Bugün tercih bu şekilde oldu."

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: Trabzonspor maçı öncesi Erol Bulut'tan sürpriz Ozan Tufan kararı!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Derbide Ozan Tufan şoku! Derbide Ozan Tufan şoku!
Toroğlu F.Bahçe'nin ilk 11'ini değerlendirdi: Bulut'un kadrosu değil Toroğlu F.Bahçe'nin ilk 11'ini değerlendirdi: Bulut'un kadrosu değil
Trabzonspor-Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu Trabzonspor-Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör