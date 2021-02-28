Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut açıkladı! "Maça göre kadro değişir"
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de, maç öncesi teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Kadro tercihleri sorulması üzerine Bulut, "Maçtan maça kadro değişir. Bugün tercih bu şekilde oldu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (FB haberi)
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de, maç öncesi teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.
İşte Bulut'un açıklamalarından satır başları;
"Bugün iki takım için de çok önemli maç. İki takım da kazanmak istiyor. Doğru yanlışlar, detaylar belirleyecek oyunu. 90 dakika sonunda galip gelen biz oluruz umarım."
"Taktik oyunu olacağını düşünüyorum. Abdullah hoca da düşüncelerini en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacaktır. Biz de sahaya istediklerimizi doğru şekilde yansıtırsak, güzel bir oyun olacağını ve galip geleceğimizi düşünüyorum."
"Kadroyu, ekiple birlikte bugünkü maç için tercih ettik. Maçtan maça kadro değişir. Bugün tercih bu şekilde oldu."
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