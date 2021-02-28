Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: Trabzonspor maçı öncesi Erol Bulut'tan sürpriz Ozan Tufan kararı!
Süper Lig'in 27. haftasında kritik Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut'un kadro tercihi çok konuşuldu. Sarı lacivertlilerde Caner Erkin'i kamp kadrosuna almayan Bulut, milli oyuncu Ozan Tufan'ı da kulübeye çekti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberi (FB haberleri)
Trabzonspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'tan bir sürpriz daha geldi. Caner Erkin'i derbi kafilesine dahil etmeyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, sezon başından beri düzenli forma giyen Ozan Tufan ile ilgili flaş bir karar aldı.
Sarı-lacivertli takımda bu sezon düzenli olarak forma giyen Ozan Tufan, 9. haftadaki Gençlerbirliği deplasmanından sonra ilk kez bir Süper Lig maçında yedek soyundu. Ozan Tufan, corona virüsü nedeniyle bir maç ve sarı kart cezası sebebiyle bir maçta forma giyememişti.
Son 3 maçta takımın kaptanlığını yapan 25 yaşındaki oyuncunun yerine Mert Hakan Yandaş ilk 11'de yer aldı. Fenerbahçe'nin orta sahasında Luiz Gustavo'nun eksikliği ve Ozan Tufan'ın kulübeye gönderilmesinin ardından Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş ve önlerinde Mesut Özil yer aldı.
Bu sezon 27 maçta 2045 dakika süre alan Ozan Tufan, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
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