28 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: Trabzonspor maçı öncesi Erol Bulut'tan sürpriz Ozan Tufan kararı!

Derbide Ozan Tufan şoku!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

'in 27. haftasında kritik maçı öncesinde 'de, teknik direktör 'un kadro tercihi çok konuşuldu. Sarı lacivertlilerde 'i kamp kadrosuna almayan Bulut, milli oyuncu 'ı da kulübeye çekti. İşte detaylar... | Son dakika haberi ( haberleri)

deplasmanına çıkan 'de teknik direktör 'tan bir sürpriz daha geldi. 'i derbi kafilesine dahil etmeyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, sezon başından beri düzenli forma giyen ile ilgili flaş bir karar aldı.

Sarı-lacivertli takımda bu sezon düzenli olarak forma giyen Ozan Tufan, 9. haftadaki deplasmanından sonra ilk kez bir maçında yedek soyundu. Ozan Tufan, corona virüsü nedeniyle bir maç ve sarı kart cezası sebebiyle bir maçta forma giyememişti.

Son 3 maçta takımın kaptanlığını yapan 25 yaşındaki oyuncunun yerine ilk 11'de yer aldı. Fenerbahçe'nin orta sahasında 'nun eksikliği ve Ozan Tufan'ın kulübeye gönderilmesinin ardından Jose , Mert Hakan Yandaş ve önlerinde yer aldı.

Bu sezon 27 maçta 2045 dakika süre alan Ozan Tufan, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu

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