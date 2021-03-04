04 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması!

F.Bahçe'den Mesut Özil açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 28. haftasında sahasında 'la 1-1 berabere kalırken, bu karşılaşmada yıldız oyuncusu sakatlanarak oyuna devam edememişti. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

, 'in 28. haftasında oynanan Fraport TAV maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen 'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığımız karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan Mesut Özil'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlenmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

F.Bahçe'de Mesut Özil şoku! Oyuna devam edemedi haberin devamı

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