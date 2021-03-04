Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'la 1-1 berabere kalırken, bu karşılaşmada yıldız oyuncusu Mesut Özil sakatlanarak oyuna devam edememişti. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Mesut Özil'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığımız karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan Mesut Özil'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlenmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
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