27 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında galibiyetin anahtarı 'İlk gol'

F.Bahçe'de galibiyetin anahtarı 'İlk gol'
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 27. haftasında 'a karşı deplasmanda çok kritik bir maç oynayacak olan 'de, galibiyetin anahtarı istatistiklere bakılarak belli oldu. Ligde bu sezon sarı lacivertliler ilk golü attığı 13 maçta da puan kaybetmedi. Teknik direktör 'un planını buna göre kurması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi ( haberleri)

maçının hazırlıklarını sürdüren 'de galibiyetin şifresi istatistiklerde yatıyor. Sarı-lacivertli takımın bu sezon ilk golü attığı ve öne geçtiği hiçbir maçta puan kaybetmemesi dikkat çekiyor. Geride kalan 25 haftada 13 maçta ilk golü atan bu karşılaşmaların tamamını kazanmayı başardı. Geriye düşüp daha sonra öne geçtiği maçların da hepsinden sahadan 3 puanla ayrıldı.

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Teknik direktör 'un Trabzonspor karşısında da taktik planını ilk golü atıp öne geçmek ve sonrasında skoru koruyarak galibiyete ulaşmak üzerine kurması bekleniyor. Fenerbahçe ilk golü kalesinde gördüğü maçlarda ise zorluk yaşıyor. Sarı-lacivertliler ligde bu sezon ilk golü yediği 10 mücadelenin sadece 3'ünü kazanabildi, 1 kez berabere kaldı; 6'sında ise sahadan mağlup ayrıldı. (Fotomaç)

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