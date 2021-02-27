27 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut Trabzonspor maçının taktiğini belirledi!

Erol Bulut derbinin taktiğini belirledi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda 'a konuk olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü , dev maçın taktiğini belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Teknik Direktörü , takımdaki geleceği için de büyük önem taşıyan mücadelenin tüm planlarını hazırladı.

Genç teknik adam, 1-0 kaybedilen Göztepe maçı analizinde çok fazla riskli pas ve ceza sahasına orta tespit ederken, futbolcularından bunların sonlandırılmasını, pas ve orta tercihlerinde daha az risk alınmasını istedi.

Özellikle tarafından yapılan uzak mesafe ortaların sonlandırılmasını talep eden Bulut, "Rakibi zor durumda bırakmak için pas ve orta yapıyoruz. Ancak bu bizi zor durumda bırakacaksa bunu yapmanın anlamı yok. Mümkün olduğunda topun ve oyunun kontrolünü elimizde tutacağız. Sabırlı bir şekilde hücum ederek gol bulmanın yollarını arayacağız" dedi. (Sabah)

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