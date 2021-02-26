26 Şubat 2021, Cuma

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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçında dikkat çeken kare!

THY EuroLeague'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes'i konuk etti ve müsabakadan 106-74 mağlup ayrıldı. Mücadeleyi izleyenler arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut ve idari koordinatör Selçuk Şahin de vardı. Erol Bulut'un, başkan Koç ve Belözoğlu'yla diyalogu dikkatlerden kaçmadı. İşte o kareler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 26.02.2021 23:18 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 23:18
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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçında dikkat çeken kare!

THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 26. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşandı.

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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçında dikkat çeken kare!

Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes'i konuk etti ve müsabaka konuk ekibin 106-74 üstünlüğüyle sona erdi.

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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçında dikkat çeken kare!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut ve idari koordinatör Selçuk Şahin de vardı.

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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçında dikkat çeken kare!

Teknik direktör Erol Bulut'un, Emre Belözoğlu ve Ali Koç ile sık sık diyalog kurması dikkatlerden kaçmadı. İşte o kareler...

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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçında dikkat çeken kare!
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