26 Şubat 2021, Cuma
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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçında dikkat çeken kare!
THY EuroLeague'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes'i konuk etti ve müsabakadan 106-74 mağlup ayrıldı. Mücadeleyi izleyenler arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut ve idari koordinatör Selçuk Şahin de vardı. Erol Bulut'un, başkan Koç ve Belözoğlu'yla diyalogu dikkatlerden kaçmadı. İşte o kareler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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