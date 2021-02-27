27 Şubat 2021, Cumartesi
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SON İKİ MAÇTAKİ HAREKETİ OLAY OLMUŞTU!
Fenerbahçe'de Caner Erkin'in Fatih Karagümrük ve Göztepe karşılaşmasında oyundan çıkarken gösterdiği tavırlar gündem olmuştu. Deneyimli sağ bek, oyuncu değişikliği tabelasında ismini gördükten sonra teknik direktör Erol Bulut'a el-kol hareketleriyle tepki göstermişti.
İDMANDA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı öncesi son idmanında Caner Erkin takımla birlikte çalışmalara katılmıştı. 32 yaşındaki futbolcunun disiplinsiz tavırları nedeniyle teknik heyet tercihi sonucu kadroya dahil edilmediği belirtildi.
CANER ERKİN'DEN PAYLAŞIM GELDİ!
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kamp kadrosu belli oldu!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Trabzonspor derbisi öncesi kamp kadrosu belli oldu. Listede göze çarpan ve beklenmeyen bir tablo oluştu... Buna göre; 4 isim kadroda yer almazken bu isimlerden en çok dikkat çeken isim Caner Erkin oldu. İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu ve ayrıntılar... (FB spor haberleri)
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Camianın büyük önem verdiği derbi öncesi teknik direktör Erol Bulut'tan flaş bir karar geldi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, Caner Erkin'i Trabzonspor maçı kadroya almadı.
SON İKİ MAÇTAKİ HAREKETİ OLAY OLMUŞTU!
Fenerbahçe'de Caner Erkin'in Fatih Karagümrük ve Göztepe karşılaşmasında oyundan çıkarken gösterdiği tavırlar gündem olmuştu. Deneyimli sağ bek, oyuncu değişikliği tabelasında ismini gördükten sonra teknik direktör Erol Bulut'a el-kol hareketleriyle tepki göstermişti.
İDMANDA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı öncesi son idmanında Caner Erkin takımla birlikte çalışmalara katılmıştı. 32 yaşındaki futbolcunun disiplinsiz tavırları nedeniyle teknik heyet tercihi sonucu kadroya dahil edilmediği belirtildi.
CANER ERKİN'DEN PAYLAŞIM GELDİ!
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Caner Erkin'e Trabzonspor derbisinin kadrosunda yer vermedi. Deneyimli sol bek, kadronun açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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