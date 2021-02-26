26 Şubat 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! İrfan Can Kahveci ve Gustavo...

F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü! İrfan Can ve Gustavo...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 Giriş Tarihi: 26.02.2021

Spor Toto 'in 27. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak , bu maçın hazırlığını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde , idmanın bir bölümünde takımla çalışırken; Gustavo ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

, 'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği maçı hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Çift kale maç yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.

antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Sadık Çiftpınar, Mbwana Samatta ve özel program dahilinde antrenmanı tamamladı. Ağrı şikayeti bulunan Serdar Aziz ise dinlendirildi.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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