Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! İrfan Can Kahveci ve Gustavo...
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlığını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, idmanın bir bölümünde takımla çalışırken; Gustavo ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçı hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Çift kale maç yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.
İrfan Can Kahveci antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Sadık Çiftpınar, Mbwana Samatta ve Luiz Gustavo özel program dahilinde antrenmanı tamamladı. Ağrı şikayeti bulunan Serdar Aziz ise dinlendirildi.
Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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