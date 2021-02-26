26 Şubat 2021, Cuma

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko 74 - 106 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes Fenerbahçe'ye Dur dedi!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 Giriş Tarihi: 26.02.2021

THY 'de Türk derbisinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden Anadolu Efes 106 - 74'lük skorla galibiyetle ayrılarak Euroleague'de galibiyet serisini 5 maça çıkardı. İşte detaylar...

THY 'de Türk derbisinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden Anadolu Efes 106 - 74'lük skorla galibiyetle ayrılarak Euroleague'de galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

SKOR DAĞILIMI:

1. PERİYOT: Beko 11 - 24 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 39 - 53 Anadolu Efes

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 58 - 81 Anadolu Efes

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko 74 - 106 Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçında dikkat çeken kare!

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes 15'inci galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe Beko ise 11'inci mağlubiyetini yaşadı. Bu mağlubiyetle birlikte Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki 10 maçlık galibiyet serisi de sonlanmış oldu.

'nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip , , , Barthel ve ilk 5'iyle çıktı. Deplasman ekibi ise , , , ve 5'iyle parkede yer aldı.

EFES'TEN HIZLI BAŞLANGIÇ

Maça hücumda ve savunmada etkili başlayan Anadolu Efes, televizon molasına 8 sayı farkla önde girdi: 2-10. Televizyon molasının ardından yakaladığı 12-7'lik seriyle farkı açmayı sürdüren Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko Başantrenörü 'un ilk periyodun bitimine 1.30 kala aldığı molaya 22-9 üstün girdi. Micic'in 9, Sertaç Şanlı'nın 8 sayıyla ön plana çıktığı ilk periyodun sonunda Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşısında 24-11'lik üstünlük kurdu.

FENERBAHÇE OYUNU DENGELEDİ, EFES FARKI KORUDU

Anadolu Efes'in ikinci periyoda 5-2'lik seriyle başlamasının ardından Igor Kokoskov, periyodun bitimine 9 dakika kala bir mola daha aldı: 13-29. Fenerbahçe Beko'nun savunmadaki sertliğinin artmasıyla hücumda kolay atış bulmakta zorlanan Anadolu Efes, oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmasına karşın periyodun bitimine 3 dakika kala Ergin Ataman'ın aldığı molaya 15 sayılık farkla üstün girdi: 31-46. Bu moladan da Vesely önderliğinde iyi dönen Fenerbahçe Beko, periyodun bitimine 1.40 kala farkı 11 sayıya kadar indirdi: 35-46. Periyodun kalan bölümünde karşılıklı çıkan sayıların ardından soyunma odasına 14 sayılık Anadolu Efes üstünlüğüyle girildi: 39-53.

FENERBAHÇE MICIC'İ DURDURAMADI

Larkin ve Micic'in hücumdaki etkili oyunuyla 3'üncü periyoda etkili başlayan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun sayılarına engel olamasa da TV molasına 16 sayılık farkla önde girdi: 52-68. Periyodun kalan bölümünde 13-6'lık seri yakalayan Anadolu Efes, periyodu 23 sayı farkla önde kapattı: 58-81.

EFES FARKI AÇTI

Müsabakanın final periyodunda Anadolu Efes vites yükseltti ve farkı açmayı sürdürdü. Fenerbahçe Beko'nun da mental olarak oyundan düşmesiyle birlikte Anadolu Efes, rakibine 32 sayı fark attığı müsabakayı 106-74 skorla kazanarak rakibinin 10 maçlık galibiyet serisine son verdi.

ALİ KOÇ, BELÖZOĞLU, BULUT, ŞAHİN VE BALLI TRİBÜNDE

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut, idari koordinatör Selçuk Şahin ve idari menajer Volkan Ballı da tribünden takip etti.

MICIC KARİYER REKORUNU KIRDI

Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Vasilije Micic, Fenerbahçe Beko karşısında attığı 37 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Sırp oyuncu, takımının geçen sezon Panathinaikos'u mağlup ettiği EuroLeague müsabakasında 33 sayıyla rekor kırarken, Fenerbahçe karşısında rekorunu tazeledi.

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