26 Şubat 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Aaron Boupendza yeni sezonda Fenerbahçe'de

Boupendza Fenerbahçe'de!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 Giriş Tarihi: 26.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'den yılın transfer bombası. yorumcusu Zeki Uzundurukan, sarı-lacivertlilerin forması giyen Aaron Boupendza ile anlaştığını açıkladı. ( haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan , sezon başında 18 isim ve devre arasında Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai ve Osayi Samuel transferleriyle kadrosunu güçlendirmişti. Şimdiden gelecek sezon için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler flaş bir isimle daha anlaşmaya vardı. Kanarya, Krasnodar'a transferi gerçekleşmeyen Aaron Boupendza ile her konuda anlaştı.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Krasnodar'a gitmeyen Boupendza'nın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Zeki Uzundurukan: Boupendza Fenerbahçe'de!

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