Son dakika Fenerbahçe haberi: Christoph Daum'dan bir paylaşım daha geldi
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Teknik direkörlüğü için adı son günlerde geçen isimlerin başında gelen Daum'dan flaş bir paylaşım geldi. (FB spor haberleri)
Süper Lig'e yenilenmiş kadrosuyla iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de yaşanan beklenmedik puan kayıplarının yanı sıra sahada ortaya konan etkisiz futbol camianın moralini bozdu. Sarı-lacivertlilerde eleştiri oklarının hedefine ise teknik direktör Erol Bulut getirildi. Taraftarın büyük tepki gösterdiği 46 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe'deki geleceği sorgulanmaya başladı ve Christoph Daum sesleri yükselmeye başladı. Alman teknik adam sosyal medyada yaptığı Türkiye paylaşımlarıyla sarı-lacivertlileri heyecanlandırırken bu paylaşımlara bir yenisini ekledi.
Daum, Türkiye bayrağının önünde çay içtiği bir fotoğrafı paylaştı ve, 'çay zamanı' notunu düştü.
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