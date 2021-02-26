Fenerbahçe'den Trabzonspor maçında kadroya ayar! Bambaşka bir takım olacak...

Süper Lig'in 27. haftasında çok kritik bir Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, bu maçta kadrosunda önemli değişiklikler yapacak. Sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak olan sarı lacivertliler, Trabzon'da bambaşka bir takım gösterme hedefinde. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

Göztepe yenilgisi sonrası daha çok önem kazanan Trabzonspor maçına hazırlanan Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı kadro ve oynayacağı futbol merak konusu oldu. Hafta başından bu yana teknik direktör Erol Bulut'un 11'de flaş değişikler yapacağı konuşulurken, beklerde Caner ve Nazım'ın yerine Novak ile Gökhan görev yapacak. Savunmanın göbeğinde ise Serdar'ı kesecek olan Bulut, Szalai-Tisserand ikilisiyle maça başlayacak. Gustavo'nun yokluğunda orta alanda SosaOzan, önlerinde de Mesut Özil olacak.

SOL BEKTE BU KEZ NOVAK

Ssakatlığı nedeniyle uzun süredir ilk 11'de yer alamayan Dimitrios Pelkas, Trabzonspor'a karşı Fenerbahçe'nin en önemli kozları arasında yer alacak. Sol kanatta forma giymesi beklenen Yunan yıldız, savunmaya da destek verecek. Sağda Samuel Osayi'yi yedek kulübesi ne çekmesi beklenen Erol Bulut, bu bölgede önceki maçlarda olduğu gibi Enner Valencia'yı oynatacak. En uçta ise bu kez işler değişecek. Haftalardır yedek olan Mbwana Samatta, Mame Thiam'dan formayı alacak, Fenerbahçe'nin zorlu deplasmanda gol silahı olacak.

OYUN FELSEFESİ YİNE DEĞİŞİYOR!

Süper Lig'in 15. haftasındaki Başakşehir karşılaşmasıyla topu rakibine bırakıp, yeni bir oyun anlayışına giren ve 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fenerbahçe, bu kez farklı bir felsefeyle mücadele etmeye hazırlanıyor. Ligde son 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan Trabzonspor'a karşı topu ayağında tutmayı planlayan sarı-lacivertliler, tempoyu da belirleyen taraf olmayı hedefliyor. Göztepe maçında olduğu gibi hücuma çıkarken savunmada yaptığı hataların tekrarlanmasını istemeyen Erol Bulut, bu konuda da işi sıkı tutacak.

4 EKSİKLE ÇALIŞTILAR

Sarı-lacevertli takım, Trabzonspor ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına dün Samandıra'da devam etti. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan Fenerbahçe, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. İrfan Can ile Luiz Gustavo özel program dahilinde çalışırken, Samatta ve Sadık, bel ağrıları nedeniyle antrenmanda yer almadı.

DIŞ SAHADA KRAL

Bu sezon sahasında oynadığı 13 maçta aldığı 5 yenilgiyle zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, dış sahada ise rakip tanımıyor. Çıktığı 12 deplasmanda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, dış sahada en çok puan (29) toplayan takım oldu. Kanarya'nın pazar günü konuk olacağı Trabzonspor ise evinde bu sezon 12 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetlik bir performans sergiledi. (Fotomaç)

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