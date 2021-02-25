Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi yine bir kriz! Bu kez Başkan Ali Koç...

2020-21 sezonuna Süper Lig şampiyonluğu parolasıyla başlayan ve yaptığı transferlerle favori konumuna gelen Fenerbahçe'de, son haftalarda işler yolunda gitmiyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde son 3 maçta Galatasaray ve Göztepe karşısında mağlubiyet alan sarı lacivertlilerde, bu krizden çıkmanın yolu aranıyor. Ligde bir kez daha bu tip bir kriz yaşayan Kanarya, Başkan Ali Koç'un devreye girmesiyle galibiyet serisi yakalamıştı. Koç'un yeniden devreye girmesi, bu kez Fenerbahçe'ye fayda sağlayacak mı? İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 25.02.2021 18:55 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 19:08 ABONE OL