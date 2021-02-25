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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi yine bir kriz! Bu kez Başkan Ali Koç...

2020-21 sezonuna Süper Lig şampiyonluğu parolasıyla başlayan ve yaptığı transferlerle favori konumuna gelen Fenerbahçe'de, son haftalarda işler yolunda gitmiyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde son 3 maçta Galatasaray ve Göztepe karşısında mağlubiyet alan sarı lacivertlilerde, bu krizden çıkmanın yolu aranıyor. Ligde bir kez daha bu tip bir kriz yaşayan Kanarya, Başkan Ali Koç'un devreye girmesiyle galibiyet serisi yakalamıştı. Koç'un yeniden devreye girmesi, bu kez Fenerbahçe'ye fayda sağlayacak mı? İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 25.02.2021 18:55 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 19:08
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi yine bir kriz! Bu kez Başkan Ali Koç...

Süper Lig'in yeni sezonuna yenilenmiş kadrosuyla, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde giren Fenerbahçe geride kalan 26 haftalık bölümde beklenen futbolu ortaya koyamadı. Sarı lacivertliler sezon içindeki ikinci düşüşüne geçti.

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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi yine bir kriz! Bu kez Başkan Ali Koç...

Fenerbahçe Süper Lig'de ilk kriz dönemini 8 ile 13. haftalar arasında yaşadı. 6 maçta 4 mağlubiyet alan sarı lacivertlilerde 12. haftada kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrasında Başkan Ali Koç işe el atarak Samandıra'da teknik direktör Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu ve oyuncular ile iki gün boyunca görüşmeler yapmıştı. O dönem 46 yaşındaki teknik adamın koltuğu yine sallanmaya başlamıştı.

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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi yine bir kriz! Bu kez Başkan Ali Koç...

Fenerbahçe'nin ilk kriz döneminde aldığı skorlar:

Fenerbahçe 0-2 Konyaspor
Gençlerbirliği 1-5 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş
Denizlispor 0-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-3 Yeni Malatyaspor
Gaziantep F.K. 3-1 Fenerbahçe

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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi yine bir kriz! Bu kez Başkan Ali Koç...

Başkan Koç'un Samandıra'daki zirvelerinin ardından Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'ne deplasmanda 3-1 yenilese de topu rakibe bırakıp sahada alanı daraltan sisteme geçen sarı lacivertliler 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Bu seri Galatasaray mağlubiyeti ile son bulmuştu.

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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi yine bir kriz! Bu kez Başkan Ali Koç...

Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi:

Fenerbahçe 4-1 Başakşehir
Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-1 Alanyaspor
Erzurumspor 0-3 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 Ankaragücü
Sivasspor 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 Kayserispor
Fenerbahçe 1-0 Çaykur Rizespor
Hatayspor 1-2 Fenerbahçe

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