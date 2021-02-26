26 Şubat 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe sosyal medyada dünya devleriyle yarışıyor! İşte o rakamlar...

F.Bahçe devlerle yarışıyor! İşte o rakamlar...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.02.2021

Sosyal medyada gösterdiği başarıyla bir çok dünya devini geride bırakan , bu başarısını sürdürüyor. İşte sarı lacivertlilerin dev kulüpleri geçtiği o istatistikler... | Son dakika Fenerbahçe haberi ( haberleri)

, sosyal medyada dünya devleriyle yarışıyor. 'da dünyanın en çok etkileşim alan kulüplerinden olan sarı-lacivertliler, 'da da zirveye oynuyor. , ocak ayında dünyada en çok etkileşim alan ilk 10 kulüp arasına girdi. M.United'ın 27.6 milyon etkileşimle ilk sırayı aldığı listede F.Bahçe 12.8 milyonla 8. oldu. (Fotomaç)

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