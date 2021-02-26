Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut başarısızlığı transferlere bağladı! "2 bölgede eksik vardı..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, son haftalarda gelen kötü sonuçları ve sezonun genelindeki başarısızlığı transferlere bağladı. Tolga Ciğerci'nin gönderilmesini hatalı bulan Bulut, "2 bölgede eksik vardı bazı yerlerde ise fazlalık" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin son 3 yılda yaptığı transferler masaya yatırılırken teknik patron Erol Bulut da yakın çevresine çarpıcı itiraf larda bulundu. Bulut'un "Golcü ihtiyacımız olduğunu söyledim. Gustavo'ya alternatif bir isim de gerekiyordu. İrfan'ı alınca diğer eksikleri gideremedik" dedi.

TOLGA'YI KULLANABİLİRDİM

Bulut, bazı bölgelerde çok fazla oyuncu olduğunu belirterek "İrfan Can'ı kadromuza katarken Tolga Ciğerci de Başakşehir'e gitti. Gus tavo'nun sakat olduğu dönemde Tolga Ciğerci'yi kullanabilirdim" diye konuştu.

BAZI SIKINTILAR VAR

Erol Bulut'un yakın çevresine dert yanarken söylediği bu sözler yönetim ile arasında bazı sıkıntılar olduğunu da gün yüzüne çıkardı.

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