25 Şubat 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları sürüyor! Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Samatta ve Sadık...

F.Bahçe'de hazırlıklar sürdü! Gustavo ve İrfan'ın ardından iki isim daha...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 Giriş Tarihi: 25.02.2021

, 'in 27. haftasında karşısında çok kritik bir maça çıkacak. Pazar günü 'da oynanacak olan zorlu mücadele için hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde, Kahveci ve özel program dahilinde çalıştı. Öte yandan Mbwana ve ise antrenmanda yer alamadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

'in 27. haftasında ile karşılaşacak olan , maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı lacivertlilerde henüz hazır hale gelemeyen ve Kahveci özel program dahilinde çalışırken, Mbwana ve ise bugünkü antrenmana katılamadı.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçemiz, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktörümüz yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00'te başladı. Isınma, koşu, koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmanda çift kale maçlar yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

İrfan Can ve Luiz özel program dahilinde çalışırken, Mbwana Samatta ile , bel ağrıları nedeniyle antrenmanda yer almadı.

, pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek."

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