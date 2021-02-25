Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor karşısında çok kritik bir maça çıkacak. Pazar günü Trabzon'da oynanacak olan zorlu mücadele için hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde, İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo özel program dahilinde çalıştı. Öte yandan Mbwana Samatta ve Sadık Çiftpınar ise antrenmanda yer alamadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı lacivertlilerde henüz hazır hale gelemeyen Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci özel program dahilinde çalışırken, Mbwana Samatta ve Sadık Çiftpınar ise bugünkü antrenmana katılamadı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçemiz, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktörümüz Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00'te başladı. Isınma, koşu, koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmanda çift kale maçlar yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



İrfan Can ve Luiz Gustavo özel program dahilinde çalışırken, Mbwana Samatta ile Sadık Çitpınar, bel ağrıları nedeniyle antrenmanda yer almadı.



Futbol A Takımımız, pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek."

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