25 Şubat 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'tan Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Mesut Özil...

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo'nun derbide oynayıp oynamayacağı merak konusu olurken, teknik direktör Erol Bulut'un yıldız futbolcu Mesut Özil ile ilgili sürpriz bir karar alabileceği ifade edildi. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'tan Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Mesut Özil...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 Giriş Tarihi: 25.02.2021

'in 26. haftasında sahasında Göztepe'ye karşı aldığı yenilgi sonrası zirve yarışında ağır bir yara alan 'de gözler maçına çevrildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'tan Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Mesut Özil...

Sarı-lacivertliler, pazar günü deplasmanda oynayacağı kritik mücadeleden 3 puanla ayrılıp şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'tan Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Mesut Özil...

Başkan Ali Koç da zorlu mücadele öncesi Samandıra'ya gelerek Emre Belözoğlu, ve futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'tan Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Mesut Özil...

Kanarya'da mücadelenin hazırlıkları devam ederken, 46 yaşındaki teknik adamdan flaş bir hamle geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'tan Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Mesut Özil...

TRABZONSPOR MAÇINA FARKLI KADRO

Sabah'ın haberine göre; Teknik Direktörü , farklı bir kadro ile sahaya çıkmayı hedefliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'tan Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Mesut Özil...

Bulut, son haftalardaki formsuz görüntüsüyle dikkat çeken Caner Erkin'i bu mücadelede kulübede başlatmayı planlıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'tan Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Mesut Özil...

Caner'in formasına iki aday var; biri Filip Novak, diğeri Marcel Tisserand... Sakatlıktan çıkan 30 yaşındaki Çekyalı oyuncunun 11 oynayacak seviyede görülmemesi halinde Marcel Tisserand stopere, Szalai ise sol beke geçecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'tan Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Mesut Özil...

Değişiklik olması beklenen bir başka bölge ise orta alan... , Dimitris Pelkas'ı 11'e dahil edecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'tan Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Mesut Özil...

MESUT ÖZİL YEDEK BAŞLAYABİLİR

Fiziksel olarak hazır olmadığı için 'in maça kulübede başlayabileceği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Gustavo, çarşamba günü de antrenmanda takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı.

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