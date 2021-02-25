Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'tan Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Mesut Özil...
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo'nun derbide oynayıp oynamayacağı merak konusu olurken, teknik direktör Erol Bulut'un yıldız futbolcu Mesut Özil ile ilgili sürpriz bir karar alabileceği ifade edildi. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'ye karşı aldığı yenilgi sonrası zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi.
Sarı-lacivertliler, pazar günü deplasmanda oynayacağı kritik mücadeleden 3 puanla ayrılıp şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.
Başkan Ali Koç da zorlu mücadele öncesi Samandıra'ya gelerek Emre Belözoğlu, Erol Bulut ve futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.
Kanarya'da mücadelenin hazırlıkları devam ederken, 46 yaşındaki teknik adamdan flaş bir hamle geldi.
TRABZONSPOR MAÇINA FARKLI KADRO
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, farklı bir kadro ile sahaya çıkmayı hedefliyor.
Bulut, son haftalardaki formsuz görüntüsüyle dikkat çeken Caner Erkin'i bu mücadelede kulübede başlatmayı planlıyor.
Caner'in formasına iki aday var; biri Filip Novak, diğeri Marcel Tisserand... Sakatlıktan çıkan 30 yaşındaki Çekyalı oyuncunun 11 oynayacak seviyede görülmemesi halinde Marcel Tisserand stopere, Szalai ise sol beke geçecek.
Değişiklik olması beklenen bir başka bölge ise orta alan... Erol Bulut, Dimitris Pelkas'ı 11'e dahil edecek.
MESUT ÖZİL YEDEK BAŞLAYABİLİR
Fiziksel olarak hazır olmadığı için Mesut Özil'in maça kulübede başlayabileceği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Gustavo, çarşamba günü de antrenmanda takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?