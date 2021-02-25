Son dakika spor haberleri: Dikkat çeken Daum yorumu! "Fenerbahçe her şeyi yalanlıyor ama..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özbostan, görevine son verileceği konuşulan Erol Bulut'un yerine Christoph Daum'un getirileceği iddialarıyla ilgili "Fenerbahçe herşeyi yalanlıyor ama Daum hala yalanlanmadı." yorumunu yaptı. (Fb spor haberi)

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