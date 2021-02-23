23 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den açıklama geldi! İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo...

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo'nun son durumu hakkında bilgi verildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den açıklama geldi! İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

'in 27'nci haftasında deplasmanda 'a konuk olacak , maçın hazırlıklarına başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den açıklama geldi! İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo...

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00'te başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den açıklama geldi! İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo...

karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den açıklama geldi! İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo...

Diğer oyuncular ise; ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den açıklama geldi! İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo...

SAKATLARDA SON DURUM NE?

Sarı-lacivertlilerde; takımla çalışırken, 'nun çarşamba günü MR'ı çekilecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den açıklama geldi! İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo...

Takımın yeni transferi 'nin ise son testleri yapıldıktan sonra çarşamba günü takıma katılması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den açıklama geldi! İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo...

, hazırlıklarını 24 Şubat Çarşamba günü yapacağı çalışma ile sürdürecek.

SAKAT İSİMLERDE SON DURUM NE? | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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