23 Şubat 2021, Salı
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Fenerbahçe'de sakat oyuncularda son durum ne? Canlı yayında açıkladı
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Ana Haber'e canlı bağlanarak Fenerbahçe'deki son gelişmeleri aktardı. Kul, sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo'nun son durumlarıyla ilgili bilgileri paylaştı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
23.02.2021
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