19 Şubat 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Görüşme kısa sürede olacak
1 ay önce resmi teklifini yapan Fenerbahçe, Körfez kulüplerinin yakın teması sonrasında 30 yaşındaki forvetin menajerinden yeni randevu talep etti. Görüşme kısa süre içinde yapılacak.
Piyasa değeri 20 milyon Euro
Yönetim daha önce yaptığı teklifi bazı iyileştirmeler yaparak revize edecek. Fener piyasa değeri 20 milyon Euro olan Marega'yı başka bir takıma kaptırmamak için yoğun çaba harcıyor.
Juventus ağlarını havalandırdı
Önceki gece Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a gol atan tecrübeli futbolcuya Avrupa'dan da önemli talipler var. Sarı-Lacivertliler bu nedenle elini olabildiğince çabuk tutmaya çalışıyor. (Takvim)
Fenerbahçe Marega için randevu aldı!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe daha önce resmi teklif yaptığı Marega’ya Körfez kulüplerinin ilgisi artınca menajerinden randevu aldı. Yönetim teklifini revize edecek.
Yeni sezon planlamasına start veren Fenerbahçe'nin en büyük hedefi, Porto ile sözleşmesi sona erecek olan Moussa Marega… Mali'li forveti mutlaka kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler'den yeni bir hamle daha geldi. Bunun nedeni, son zamanlarda Marega'nın taliplerinin artması.
Görüşme kısa sürede olacak
1 ay önce resmi teklifini yapan Fenerbahçe, Körfez kulüplerinin yakın teması sonrasında 30 yaşındaki forvetin menajerinden yeni randevu talep etti. Görüşme kısa süre içinde yapılacak.
Piyasa değeri 20 milyon Euro
Yönetim daha önce yaptığı teklifi bazı iyileştirmeler yaparak revize edecek. Fener piyasa değeri 20 milyon Euro olan Marega'yı başka bir takıma kaptırmamak için yoğun çaba harcıyor.
Juventus ağlarını havalandırdı
Önceki gece Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a gol atan tecrübeli futbolcuya Avrupa'dan da önemli talipler var. Sarı-Lacivertliler bu nedenle elini olabildiğince çabuk tutmaya çalışıyor. (Takvim)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları