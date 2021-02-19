19 Şubat 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Marega için randevu aldı!

F.Bahçe Marega için randevu aldı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

Son dakika spor haberleri: daha önce resmi teklif yaptığı Marega’ya Körfez kulüplerinin ilgisi artınca menajerinden randevu aldı. Yönetim teklifini revize edecek.

Yeni sezon planlamasına start veren 'nin en büyük hedefi, ile sözleşmesi sona erecek olan … Mali'li forveti mutlaka kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler'den yeni bir hamle daha geldi. Bunun nedeni, son zamanlarda Marega'nın taliplerinin artması.

Görüşme kısa sürede olacak

1 ay önce resmi teklifini yapan Fenerbahçe, Körfez kulüplerinin yakın teması sonrasında 30 yaşındaki forvetin menajerinden yeni randevu talep etti. Görüşme kısa süre içinde yapılacak.

Piyasa değeri 20 milyon Euro

Yönetim daha önce yaptığı teklifi bazı iyileştirmeler yaparak revize edecek. Fener piyasa değeri 20 milyon Euro olan Marega'yı başka bir takıma kaptırmamak için yoğun çaba harcıyor.

Juventus ağlarını havalandırdı

Önceki gece 'nde 'a gol atan tecrübeli futbolcuya Avrupa'dan da önemli talipler var. Sarı-Lacivertliler bu nedenle elini olabildiğince çabuk tutmaya çalışıyor. (Takvim)
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