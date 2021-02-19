Kadıköy'de gösteri zamanı! Fenerbahçe'nin bu hafta tek hedefi evinde güzel futbol
Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maça uzun bir aradan sonra ilk kez hafta içi maçı oynamadan çıkacak. Oyuncular bu aralıkta dinlenme fırsatı bulurken, teknik direktör Erol Bulut önderliğinde sarı lacivertlilerin tek hedefi Kadıköy'de bol gollü bir galibiyet. İşte detaylar...
Süper Lig'in 21 takıma yükselmesiyle artan maç trafiğinde sarı-lacivertliler uzun süre sonra ilk kez bir hafta dinlenme fırsatı buldu. Oyuncular kendilerini deşarj ederken, Göztepe karşısında bu durumun sahaya da olumlu yansıması bekleniyor. Teknik direktör Erol Bulut, öğrencileri ile yaptığı toplantıda önceliğin her zaman olduğu gibi 3 puan olduğunu vurgularken, bol gol ve güzel futbolla taraftarın beklentilerine de yanıt vermelerini istedi.
ZİRVEYE YÜKSELME PLANI!
Öte yandan Beşiktaş'ın haftayı 'bay' geçecek olması nedeniyle liderlik planları yapılıyor. Galatasaray'ın zorlu Alanyaspor deplasmanında puan kaybetmesi halinde iki rakibiyle arasında sadece averaj farkı olan Fenerbahçe'ye Göztepe'yi yenmesi zirvenin yeni sahibi olması için yeterli olacak. Hedef, pazar günü Kadıköy'de bunu gerçekleştirip, Trabzonspor deplasmanına lider olmanın moraliyle gitmek.
SAKATLAR AYRI ÇALIŞTI
Sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci dün de takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Gustavo, Göztepe maçında da yok. İrfan Can'ın da riske edilmeyip Trabzon derbisine saklanması bekleniyor. Novak'ın durumu ise yarın kesinleşecek.
MESAİYE DEVAM
Göztepe maçının hazırlıklarına devam edildi. Can Bartu Tesisleri'nde Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanın basına açık bölümünde oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptı. Daha sonra ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi. (Fotomaç)
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