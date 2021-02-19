19 Şubat 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Kadıköy'de gösteri zamanı! Fenerbahçe'nin bu hafta tek hedefi evinde güzel futbol

Kadıköy'de gösteri zamanı! F.Bahçe'nin tek hedefi...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.02.2021

'in 26. haftasında 'yi ağırlayacak olan , bu maça uzun bir aradan sonra ilk kez hafta içi maçı oynamadan çıkacak. Oyuncular bu aralıkta dinlenme fırsatı bulurken, teknik direktör önderliğinde sarı lacivertlilerin tek hedefi 'de bol gollü bir galibiyet. İşte detaylar...

'in 21 takıma yükselmesiyle artan maç trafiğinde sarı-lacivertliler uzun süre sonra ilk kez bir hafta dinlenme fırsatı buldu. Oyuncular kendilerini deşarj ederken, karşısında bu durumun sahaya da olumlu yansıması bekleniyor. Teknik direktör , öğrencileri ile yaptığı toplantıda önceliğin her zaman olduğu gibi 3 puan olduğunu vurgularken, bol gol ve güzel futbolla taraftarın beklentilerine de yanıt vermelerini istedi.

ZİRVEYE YÜKSELME PLANI!

Öte yandan 'ın haftayı 'bay' geçecek olması nedeniyle liderlik planları yapılıyor. 'ın zorlu deplasmanında puan kaybetmesi halinde iki rakibiyle arasında sadece averaj farkı olan 'ye Göztepe'yi yenmesi zirvenin yeni sahibi olması için yeterli olacak. Hedef, pazar günü 'de bunu gerçekleştirip, deplasmanına lider olmanın moraliyle gitmek.

Fenerbahçe Marega için randevu aldı!

SAKATLAR AYRI ÇALIŞTI

Sakatlıkları devam eden , ve Kahveci dün de takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Gustavo, Göztepe maçında da yok. İrfan Can'ın da riske edilmeyip derbisine saklanması bekleniyor. Novak'ın durumu ise yarın kesinleşecek.

MESAİYE DEVAM

Göztepe maçının hazırlıklarına devam edildi. 'nde Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanın basına açık bölümünde oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptı. Daha sonra ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Alba Berlin Fenerbahçe Beko'nun rakibi Alba Berlin
F.Bahçe Hüseyin Göçek varsa kazanamıyor! F.Bahçe Hüseyin Göçek varsa kazanamıyor!
Mesut liderliği almaya başladı! Mesut liderliği almaya başladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör