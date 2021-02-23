23 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları başladı! İlk aday Sarri...

F.Bahçe yeni teknik direktörünü buldu! İşte o isim...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen ve performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan 'un, ayrılığına kesin gözüyle bakıyor. Sarı lacivertliler yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken deneyimli çalıştırıcı ön plana çıktı. İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen o isim... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

Kupadan elenen, şampiyonluk mücadelesinde de ağır yara alan Fenerbahçe'de gündem teknik direktör... Eleştiri oklarının hedefindeki isim olan 'un koltuğu sallanırken, başkan 'un sezon başında da gündeme gelen 'de ısrarcı olduğu iddia ediliyor. İstediği ücret nedeniyle daha önce anlaşma sağlanamayan tecrübeli hocayı gelecek sezon takımın başına getirmeyi planlayan Koç'un alınan kötü sonuçlar nedeniyle bitime 3 ay kala anlaşma sağlayabileceği ileri sürülüyor.

BAŞKAN BİZZAT GÖRÜŞECEK

Kariyerinde , ve son olarak geçtiğimiz sezon çalıştırdığı gibi önemli takımlarda görev yapan Sarri'nin ismi 'nın birçok kulübüyle de anılıyor. Chelsea ile 'nde zirveye çıkan, 2019-20'de de Juventus'la 'nde şampiyon olan 62 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezondan bu yana takım çalıştırmıyor. Başkan Ali Koç'un; maaşı ve şartları ağır olan deneyimli çalıştırıcıyla bizzat görüşmesi beklenirken, kısa süre içinde somut adımlar atılacağı öğrenildi.

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İSMİ DEVLERLE ANILIYOR

Şu anda boşta olan Maurizio Sarri'nin yakın dönemde 3 Avrupa deviyle anıldı. İtalyan hocanın ismi geçtiğimiz ay İspanyol temsilcisi , ve Fransız ekibi ile anıldı

19 TAKIM ÇALIŞTIRDI

Teknik direktörlük kariyerine 1990'da Stia'da başlayan Sarri, sırasıyla Faellese, Antella, Valdema, Tegoleto, Sansovino, Sangiovannese, Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Grosseto, Allessandria, Sorrento, , Napoli, Chelsea ve Juventus'u çalıştırdı.

AMATÖR RUH!

Amatör olarak futbol oynayan ve o dönemde bankacı olan Sarri, teknik direktörlük kariyerinde geç yaşlarda zirveye çıktı. macerasına 55 yaşında Empoli ile başlayan İtalyan hoca, kısa sürede oynattığı futbolla farkını gösterdi. Empoli'yi Serie B'den A'ya taşıyan daha sonra oynattığı ofansif futbolla dikkat çeken 62 yaşındaki hoca, Napoli'yi de İtalya'nın en istikrarlı takımlarından biri haline getirdi. Napoli'den sonra 2018-19'de Premier Lig'i 3. bitirdiği Chelsea ile Avrupa Ligi zaferi, 2019-20'de de Juventus ile İtalya şampiyonluğunu elde etti. (Fotomaç)

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