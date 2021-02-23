Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları başladı! İlk aday Sarri...

Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen ve performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Erol Bulut'un, ayrılığına kesin gözüyle bakıyor. Sarı lacivertliler yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken deneyimli çalıştırıcı ön plana çıktı. İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen o isim... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

Kupadan elenen, şampiyonluk mücadelesinde de ağır yara alan Fenerbahçe'de gündem teknik direktör... Eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Erol Bulut'un koltuğu sallanırken, başkan Ali Koç'un sezon başında da gündeme gelen Maurizio Sarri'de ısrarcı olduğu iddia ediliyor. İstediği ücret nedeniyle daha önce anlaşma sağlanamayan tecrübeli hocayı gelecek sezon takımın başına getirmeyi planlayan Koç'un alınan kötü sonuçlar nedeniyle bitime 3 ay kala anlaşma sağlayabileceği ileri sürülüyor.

BAŞKAN BİZZAT GÖRÜŞECEK

Kariyerinde Napoli, Chelsea ve son olarak geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Juventus gibi önemli takımlarda görev yapan Sarri'nin ismi Avrupa'nın birçok kulübüyle de anılıyor. Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde zirveye çıkan, 2019-20'de de Juventus'la İtalya Ligi'nde şampiyon olan 62 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezondan bu yana takım çalıştırmıyor. Başkan Ali Koç'un; maaşı ve şartları ağır olan deneyimli çalıştırıcıyla bizzat görüşmesi beklenirken, kısa süre içinde somut adımlar atılacağı öğrenildi.

İSMİ DEVLERLE ANILIYOR

Şu anda boşta olan Maurizio Sarri'nin yakın dönemde 3 Avrupa deviyle anıldı. İtalyan hocanın ismi geçtiğimiz ay İspanyol temsilcisi Real Madrid, İtalyan İnter ve Fransız ekibi Marsilya ile anıldı

19 TAKIM ÇALIŞTIRDI

Teknik direktörlük kariyerine 1990'da Stia'da başlayan Sarri, sırasıyla Faellese, Antella, Valdema, Tegoleto, Sansovino, Sangiovannese, Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Grosseto, Allessandria, Sorrento, Empoli, Napoli, Chelsea ve Juventus'u çalıştırdı.

AMATÖR RUH!

Amatör olarak futbol oynayan ve o dönemde bankacı olan Sarri, teknik direktörlük kariyerinde geç yaşlarda zirveye çıktı. Serie A macerasına 55 yaşında Empoli ile başlayan İtalyan hoca, kısa sürede oynattığı futbolla farkını gösterdi. Empoli'yi Serie B'den A'ya taşıyan daha sonra oynattığı ofansif futbolla dikkat çeken 62 yaşındaki hoca, Napoli'yi de İtalya'nın en istikrarlı takımlarından biri haline getirdi. Napoli'den sonra 2018-19'de Premier Lig'i 3. bitirdiği Chelsea ile Avrupa Ligi zaferi, 2019-20'de de Juventus ile İtalya şampiyonluğunu elde etti. (Fotomaç)

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