23 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Ali Koç'tan takıma ve Erol Bulut'a net mesaj! "Trabzon maçı son şansınız"

Ali Koç'tan net mesaj! Trabzon maçı son şansınız
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

Liderlik yarışında son 2 haftada ağır yenilgi alan 'de, maçından önce başkan net mesaj verdi. Eleştirilerin odak noktası olan ve takıma uyarıda bulunan başkan, Trabzonspor maçının kaybedilmesi durumunda faturayı keseceğini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi ( haberleri)

Şampiyonluk yarışında yenilgisiyle ağır bir yara alan 'de gözler maçına çevrildi. Sürpriz kayıpla birlikte pazar günü oynanacak derbi sarı-lacivertliler için kader maçı niteliğine büründü. Sportif direktör ile önceki gece bir toplantı yapan başkan 'un Göztepe maçındaki kötü futbol ve mağlubiyet nedeniyle hesap sorduğu öğrenildi. Koç'un Trabzonspor deplasmanından da puansız dönülmesi durumunda sorumlulara faturayı keseceği mesajını verdiği ifade ediliyor.

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ANALİZLERE BAŞLADI

Sportif direktör Emre Belözoğlu, başkana galibiyet sözü verirken, taraftarların sosyal medyada istifaya davet ettiği teknik direktör ve ekibi de Trabzonspor maçına kilitlenmiş durumda. Eleştirilere kulağını tıkayan Bulut, yardımcılarıyla bordomavili takımla ilgili analizlere başladı. Rakibin son haftalarda yakaladığı form endişe yaratsa da hedef zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek zirve yarışına devam etmek. Aksi bir sonuçta ise takımda taşların yerinden oynamasına artık kesin gözüyle bakılıyor. (Fotomaç)

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