Mehmet Ayan'dan flaş eleştiri! "Fenerbahçe'nin ruhu ihtiyarlamış"

A Spor yorumcularından Mehmet Ayan, canlı yayında Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi. Ayan, sarı lacivertliler için, "Karşımızda ihtiyar bir ruh var. Bundan kurtulması gerek" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

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