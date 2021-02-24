24 Şubat 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut o isimleri kesecek...

Göztepe mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'de, başkan Ali Koç'un uyarısıyla sıcak saatler yaşanmaya başladı. Teknik direktör Erol Bulut'un da kader maçı olacak Trabzonspor karşılaşmasında, kadroda önemli değişiklikler yapılacak. Sarı lacivertlilerin mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı zorlu maç öncesinde, Samandıra çalkalanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut o isimleri kesecek...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

yenilgisi sonrası Fenerbahçe Başkanı , sportif direktör ve teknik direktör 'a rest çekmiş, "Trabzonspor maçı son şansınız" uyarısını yapmıştı.

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut o isimleri kesecek...

Bordo-mavililer ile oynanacak 27. hafta maçının hazırlıklarına dün başlayan sarı lacivertlilerde; teknik heyet ve kurmayları kadroda rotasyona hazırlanıyor. Son oynanan maçtan en az 6 oyuncu değişikliği yapması beklenen 'un tüm bölgelerde farklı isimler sahaya süreceği öğrenildi.

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut o isimleri kesecek...

TEK TEK İZLİYOR
Son maçta 'ye karşı oyundan alındıktan sonra karara tepki gösteren ve ile , , Valencia ve 'ı kulübeye çekeceği belirtilen Bulut'un; bu futbolcuların yerine , , , , ve Tisserand'a ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut o isimleri kesecek...

Zorlu deplasmanda alınacak sonuç kaderini belirleyecek olan genç hocanın, hafta başından bu yana ile çıkışa geçen Trabzonspor'un son maçlarını izleyip, ekibiyle birlikte analizler yaptığı ifade edildi.

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut o isimleri kesecek...

TRABZONSPOR'A KARŞI FARKLI 11
Kadroda önemli değişiklikler yapması beklenen Fenerbahçe Teknik Direktörü , Trabzonspor'a karşı da eldivenleri Altay'a verecek. Savunma dörtlüsünün -Tisserand-Szalai-'tan oluşması bekleniyor.

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut o isimleri kesecek...

Orta alanda -Ozan, kanatlarda -Osayi, 10 numara pozisyonunda Mesut Özil görev alacak. En uçta ise büyük ümitlerle transfer edilmesine rağmen beklentilerin altında kalan 'ya bir şans daha verilecek.

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut o isimleri kesecek...

LUİZ GUSTAVO HAZIR KITA
Sakatlıktan tamamen kurtulan Luiz 'dan iyi haber geldi. Takımla çalışmalara bugün başlayacak Brezilyalı oyuncunun Trabzonspor'a karşı oynamasına engel bir durumun olmadığı belirtildi. Fenerbahçe, Sambacı'nın oynamadığı 4 resmi maçta 3 yenilgi, 1 galibiyet aldı.

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut o isimleri kesecek...

İRFAN CAN BELİRSİZ
Sakat olduğu dönemde transfer edilen İrfan Can Kahveci'nin de durumunun iyi olduğu belirtildi. Tedavisine devam edilen yıldız futbolcunun Trabzon deplasmanına götürüleceği belirtilirken, yedek kulübesinde oturması bekleniyor.

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut o isimleri kesecek...

ZEMİN SEFERBERLİĞİ
maçı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü 'un da isyan ettiği Ülker Stadı'nın zeminiyle ilgili çalışmalar başladı. Kötü hava şartları nedeniyle çimlerde sorun yaşanırken, iki haftalık bir çalışmanın ardından zeminin normale döneceği ifade edildi.

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut o isimleri kesecek...

MESAİ BAŞLADI
Ligin 27. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına dün başladı. yenilgisinin ardından bir gün izin yapan sarı-lacivertlilerde son karşılaşmaya 11'de başlayan isimler yenileme çalışması yaptı.

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut o isimleri kesecek...

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, pas çalışması gerçekleştirdi. İdman dar alanda çift kale maçla tamamlandı. (Fotomaç)

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