Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut o isimleri kesecek...

TEK TEK İZLİYOR

Son maçta Göztepe'ye karşı oyundan alındıktan sonra karara tepki gösteren Caner ve Thiam ile Nazım, Sosa, Valencia ve Serdar'ı kulübeye çekeceği belirtilen Bulut'un; bu futbolcuların yerine Novak, Samatta, Gökhan, Gustavo, Pelkas ve Tisserand'a ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.