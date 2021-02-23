23 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'deki düşüşün sebebi ne? İşte yaşananlar...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yapılan transferlerle taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe'de alınan sonuçlar sonrası zor günler yaşanıyor. Göztepe yenilgisiyle şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut eleştiri oklarının hedefinde yer alırken, sarı lacivertli ekipte bazı futbolcular da tepkilerden nasıbini aldı. Peki, Fenerbahçe'nin yaşadığı sıkıntıların kaynağı ne? İşte cevabı... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'deki düşüşün sebebi ne? İşte yaşananlar...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

SEVK VE İDARE

'un sistemi ile beklentiler örtüşmedi. Bulut 'topu rakibe veren' kendi tarzını sahaya yansıttığında sonuç aldı (9G/1B/1M'lik seri). Ancak oyun kimseyi tatmin etmedi. İstenen hücum futbolunu ise Bulut taktik, plan ve hamle olarak oynatamıyor.

Fenerbahçe'deki düşüşün sebebi ne? İşte yaşananlar...

YÖNETİM ABARTTI

Kafalarda abartılı bir 'düşman' algısı oluşturuldu. Öyle ki sanki sahada maçı sadece rakibiyle oynamıyor. , ve yayıncı kuruluşa karşı da mücadele ediyor. '4 rakibe karşı oynamak' futbolcuları mental olarak bitiriyor.

Fenerbahçe'deki düşüşün sebebi ne? İşte yaşananlar...

GUSTAVO'SUZ OLMUYOR

Onca transfere rağmen bir gerçek var ki o da takımda 'nun alternatifinin olmadığı. Son 4 maçta bu bir kez daha görüldü. Brezilyalı ön liberonun oynamadığı 4 maçın 3'ü kaybedildi. Ne ne o boşluğu kapatamadı.

Fenerbahçe'deki düşüşün sebebi ne? İşte yaşananlar...

İŞ BİTİRİCİ FORVET YOK

Golleriyle takımı alıp taşıyacak bir forvet bu sezon da takımda yok. , ve istikrarsız. dahil dört oyuncu 25 maçta toplamda 18 gol atabildi. Hataysporlu tek başına 18 kez ağları havalandırdı

Fenerbahçe'deki düşüşün sebebi ne? İşte yaşananlar...

YİNE SAVUNAMADI

Savunmada bireysel hatalar yine devam ediyor. İlk 5'te yer alan takımlar arasında kalesinde en çok gol gören takım 27 golle . Son maçında olduğu gibi yenilen gollerin çoğunda ya bireysel ya yerleşim hatası var.

Fenerbahçe'deki düşüşün sebebi ne? İşte yaşananlar...

HAKEM ŞANSSIZLIĞI

Hakem ve VAR kararları konusunda da 'nin yüzünün gülmediği bir gerçek. karşısında 'e yapılan harekete penaltı çalınsa ve atış gol olsa maç en kötü berabere bitecek ve moraller bu kadar bozulmayacaktı. (Fotomaç)

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