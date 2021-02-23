Fenerbahçe'deki düşüşün sebebi ne? İşte yaşananlar...

GUSTAVO'SUZ OLMUYOR



Onca transfere rağmen bir gerçek var ki o da takımda Luiz Gustavo'nun alternatifinin olmadığı. Son 4 maçta bu bir kez daha görüldü. Brezilyalı ön liberonun oynamadığı 4 maçın 3'ü kaybedildi. Ne Sosa ne Ozan o boşluğu kapatamadı.



