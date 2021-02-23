Fenerbahçe'deki düşüşün sebebi ne? İşte yaşananlar...
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yapılan transferlerle taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe'de alınan sonuçlar sonrası zor günler yaşanıyor. Göztepe yenilgisiyle şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut eleştiri oklarının hedefinde yer alırken, sarı lacivertli ekipte bazı futbolcular da tepkilerden nasıbini aldı. Peki, Fenerbahçe'nin yaşadığı sıkıntıların kaynağı ne? İşte cevabı... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)
SEVK VE İDARE
Erol Bulut'un sistemi ile beklentiler örtüşmedi. Bulut 'topu rakibe veren' kendi tarzını sahaya yansıttığında sonuç aldı (9G/1B/1M'lik seri). Ancak oyun kimseyi tatmin etmedi. İstenen hücum futbolunu ise Bulut taktik, plan ve hamle olarak oynatamıyor.
YÖNETİM ABARTTI
Kafalarda abartılı bir 'düşman' algısı oluşturuldu. Öyle ki sanki Fenerbahçe sahada maçı sadece rakibiyle oynamıyor. TFF, MHK ve yayıncı kuruluşa karşı da mücadele ediyor. '4 rakibe karşı oynamak' futbolcuları mental olarak bitiriyor.
GUSTAVO'SUZ OLMUYOR
Onca transfere rağmen bir gerçek var ki o da takımda Luiz Gustavo'nun alternatifinin olmadığı. Son 4 maçta bu bir kez daha görüldü. Brezilyalı ön liberonun oynamadığı 4 maçın 3'ü kaybedildi. Ne Sosa ne Ozan o boşluğu kapatamadı.
YİNE SAVUNAMADI
Savunmada bireysel hatalar yine devam ediyor. İlk 5'te yer alan takımlar arasında kalesinde en çok gol gören takım 27 golle Fenerbahçe. Son Göztepe maçında olduğu gibi yenilen gollerin çoğunda ya bireysel ya yerleşim hatası var.
HAKEM ŞANSSIZLIĞI
Hakem ve VAR kararları konusunda da Fenerbahçe'nin yüzünün gülmediği bir gerçek. Göztepe karşısında Sinan Gümüş'e yapılan harekete penaltı çalınsa ve atış gol olsa maç en kötü berabere bitecek ve moraller bu kadar bozulmayacaktı. (Fotomaç)
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