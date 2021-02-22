Erman Toroğlu'dan çarpıcı Fenerbahçe sözleri! "Emre Belözoğlu ve Erol Bulut ile olacak iş değil"
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Fotomaç Gazetesi'ndeki köşesinde Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe - Göztepe maçının değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun bugünkü yazısı...
Bir tarafta 22 transfer yapan Erol Bulut, bir tarafta rezalet puan durumlu Trabzonspor. Kasketi kafaya geçiren Abdullah Avcı. Birinin puanı 51 diğerinin 48...
İstanbul'a gelip 9. dakikada öne geçip yatan var mı diye baktık. Geçen sene Antalyaspor 6. dakikada öne geçip Fenerbahçe'ye karşı kazanmış. Geçen sezonki rezaletin üzerine 22 futbolcu gelmiş ama sonuç değişmemiş.
Şimdi teknik adam, kulüp menajeri dönüp aynaya bakacak.
Beşiktaş'ın oyununa bakıyorsun, gol yiyor ama basıyor, pres yapıyor, bunaltıyor, rakibini hataya zorluyor. Fenerbahçe'de bu yok! Transfer yapmakla iş olmuyor, yerine göre adam alırsan oluyor. Göztepe istediği gibi top oynuyor. Fenerbahçe futbol oynamıyor! Mesut ve Sosa hiçbir iş yapmıyor!
Hakem bugün Fenerbahçe'yi iteledi ama Fenerbahçe hakemin itelemesini bile kullanamadı. Fenerbahçe kötü değil, çok kötü ve iyi gözükmüyor. Emre'yle, Erol Bulut'la olacak iş değil.
Bir maç zeminine değinmek lazım. Rezalet bir saha vardı dün akşam. Aziz Yıldırım zamanında her gün sahaya gidip bakardı, kendisi ilgilenirdi. Bu sahanın hali ne! Karpuz tarlası gibi, hıyar mıyar yetişir bu sahada...
Sosa ile Mesut ikisi 1 adam bile etmiyor... Ozan ne yapacak arada? Göztepe koymuş 4 kişiyi orta sahaya. Hiçbir şey yapamıyorsan sen de orta sahayı 4'le!
Fenerbahçe hiçbir şey yapmadı. Caner çok bitik. Göztepe stoperleri bütün hava toplarını aldı hepsine çıkıp çıkıp vurdular. Milli takımın hocası olsam kadroya bile alırdım.
Ben Mesut'a acıyorum... Bakıyorum Mesut'a, "Ben nereye düştüm" diyordur. Mesut böyle giderse 4-5 maç sonra 'pardon' falan diyebilir... Yanında kimler oynuyordu, şimdi kimler oynuyor.
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