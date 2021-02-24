Fenerbahçe'de kritik Emre Belözoğlu ve Erol Bulut toplantısı gerçekleşti! İşte konuşulanlar...
Fenerbahçe'de hafta sonu oynanacak olan kritik Trabzonspor mücadelesi öncesinde, teknik direktör Erol Bulut ile sportif direktör Emre Belözoğlu bir araya geldi. İkili arasında yapılan toplantıda önemli konular konuşuldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de Göztepe mağlubiyeti sonrası sportif direktör Emre Belözoğlu dün soluğu Samandıra'da aldı ve teknik direktör Erol Bulut ile bir toplantı gerçekleştirdi. Belözoğlu, bu toplantıda önce Başkan Ali Koç ve yönetimin kendisinden beklentilerini anlattı. Ardından Belözoğlu'nun Bulut'a bir sorunu olup olmadığını sorarak, "Hocam bir derdin var mı? Biz senin için ne yapabiliriz. Her zaman yanındayız. Yönetim, camia, taraftarın bizden büyük beklentileri var" dediği kaydedildi. Bulut, Belözoğlu ile takımda yaşanan düşüşle ilgili fikir alışverişinde de bulundu. Çıkış yolunun nasıl olabileceği üzerine kafa yoran ikili, pazar günü oynanacak Trabzonspor maçının çok kritik olduğu konusunda hemfikir oldu. Kulislerde konuşulan bilgi, Trabzonspor mücadelesinde puan kaybı yaşanırsa Erol Bulut gönderilecek. (Sabah / Volkan Demir)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama