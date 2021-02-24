24 Şubat 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de kritik Emre Belözoğlu ve Erol Bulut toplantısı gerçekleşti! İşte konuşulanlar...

Kritik toplantı yapıldı! İşte konuşulanlar...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.02.2021

'de hafta sonu oynanacak olan kritik mücadelesi öncesinde, teknik direktör ile sportif direktör bir araya geldi. İkili arasında yapılan toplantıda önemli konular konuşuldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi ( haberleri)

'de mağlubiyeti sonrası sportif direktör dün soluğu 'da aldı ve teknik direktör ile bir toplantı gerçekleştirdi. Belözoğlu, bu toplantıda önce Başkan ve yönetimin kendisinden beklentilerini anlattı. Ardından Belözoğlu'nun Bulut'a bir sorunu olup olmadığını sorarak, "Hocam bir derdin var mı? Biz senin için ne yapabiliriz. Her zaman yanındayız. Yönetim, camia, taraftarın bizden büyük beklentileri var" dediği kaydedildi. Bulut, Belözoğlu ile takımda yaşanan düşüşle ilgili fikir alışverişinde de bulundu. Çıkış yolunun nasıl olabileceği üzerine kafa yoran ikili, pazar günü oynanacak maçının çok kritik olduğu konusunda hemfikir oldu. Kulislerde konuşulan bilgi, Trabzonspor mücadelesinde puan kaybı yaşanırsa Erol Bulut gönderilecek. (Sabah / )

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferlerde karavana atıyor! Şov var planlama yok

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'den Daum bombası! Fenerbahçe'den Daum bombası!
Toroğlu'dan flaş sözler! F.Bahçe'de otorite boşluğu var Toroğlu'dan flaş sözler! "F.Bahçe'de otorite boşluğu var"
Flaş Ömer Faruk gelişmesi! Takımdan ayrılacak derken... Flaş Ömer Faruk gelişmesi! Takımdan ayrılacak derken...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör