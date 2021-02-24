Fenerbahçe'de kritik Emre Belözoğlu ve Erol Bulut toplantısı gerçekleşti! İşte konuşulanlar...

Fenerbahçe'de hafta sonu oynanacak olan kritik Trabzonspor mücadelesi öncesinde, teknik direktör Erol Bulut ile sportif direktör Emre Belözoğlu bir araya geldi. İkili arasında yapılan toplantıda önemli konular konuşuldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de Göztepe mağlubiyeti sonrası sportif direktör Emre Belözoğlu dün soluğu Samandıra'da aldı ve teknik direktör Erol Bulut ile bir toplantı gerçekleştirdi. Belözoğlu, bu toplantıda önce Başkan Ali Koç ve yönetimin kendisinden beklentilerini anlattı. Ardından Belözoğlu'nun Bulut'a bir sorunu olup olmadığını sorarak, "Hocam bir derdin var mı? Biz senin için ne yapabiliriz. Her zaman yanındayız. Yönetim, camia, taraftarın bizden büyük beklentileri var" dediği kaydedildi. Bulut, Belözoğlu ile takımda yaşanan düşüşle ilgili fikir alışverişinde de bulundu. Çıkış yolunun nasıl olabileceği üzerine kafa yoran ikili, pazar günü oynanacak Trabzonspor maçının çok kritik olduğu konusunda hemfikir oldu. Kulislerde konuşulan bilgi, Trabzonspor mücadelesinde puan kaybı yaşanırsa Erol Bulut gönderilecek. (Sabah / Volkan Demir)

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