21 Şubat 2021, Pazar
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Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası Mesut Özil yorumu! "Ben nereye düştüm diyordur"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe - Göztepe maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil ile ilgili "Mesut'a acıyorum. Bakıyorum Mesut'a 'Ben nereye düştüm?' diyordur." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
21.02.2021
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