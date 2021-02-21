Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası Mesut Özil yorumu! "Ben nereye düştüm diyordur"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe - Göztepe maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil ile ilgili "Mesut'a acıyorum. Bakıyorum Mesut'a 'Ben nereye düştüm?' diyordur." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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