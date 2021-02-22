22 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe topu aldı maçı verdi! Dikkat çeken istatistik

Topu aldı maçı verdi! Dikkat çeken istatistik
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

ne yapsa olmuyor! Kazandığı zaman 'kötü oynuyor, topu rakibe veriyor' diye eleştirilen sarı-lacivertliler dün 'de topla oynama istatistiğinde 'ye yüzde 67'ye 33 üstünlük sağladı. Ancak bunu skora yansıtamayınca mağlup oldu.

ne yapsa olmuyor! Kazandığı zaman 'kötü oynuyor, topu rakibe veriyor' diye eleştirilen sarı-lacivertliler dün 'de topla oynama istatistiğinde 'ye yüzde 67'ye 33 üstünlük sağladı. Ancak bunu skora yansıtamayınca mağlup oldu. Öte yandan ligin ilk yarısında kalesine yapılan 427 ortada sadece 2 gol yiyen Göztepe'ye karşı Fenerbahçe'nin hücumda topu sadece şişirmesi dikkat çekti. 17'si ilk yarıda olmak üzere rakip kaleye tam 36 orta yapan sarı-lacivertliler bunların 28 tanesinin rakip stoperler tarafından önlenmesini sadece izledi. Fenerbahçe ayrıca 443 başarılı pas yaparken, yüzde 83'lük pas başarısı yakaladı. Ancak ceza sahasında ve son vuruşta etkinlik sağlayamayınca kaderine razı oldu.

(Fotomaç)

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