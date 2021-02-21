Erol Bulut'tan Göztepe maçı öncesi sert sözler! "Fenerbahçe'yi kimse tehdit edemez"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluş ile ilgili konuşan Bulut, "Adım atmamıza rağmen yayıncının üst düzey yöneticisi tehdit edici açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'yi hiç kimse, hiçbir şekilde tehdit edemez, hiç kimse! Fenerbahçe en ağır şekilde karşılık verir." dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Bulut, "Yayıncı ile ilgili sıkıntılar var. Fenerbahçe olarak adımımızı attık ama yayıncının tutumunu, bize adım atmadığını gördük. Geçen hafta maçtan sonra stüdyoda Kemal Ademi'nin kaçırdığı pozisyon ile ilgili açıklamalar olmuştu. Rica ediyoruz yayıncıdan ve stüdyodaki arkadaştan, neyi kastediyor, ima ediyor. Bilmek isteriz. Adım atmamıza rağmen yayıncının üst düzey yöneticisi tehdit edici açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'yi hiç kimse, hiçbir şekilde tehdit edemez, hiç kimse! Fenerbahçe en ağır şekilde karşılık verir." ifadelerini kullandı.
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