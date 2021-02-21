21 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe’de zemin onarılıyor

Fenerbahçe’de zemin onarılıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

Spor Toto 'in 26. haftasında sahasında 'yi ağırlayan 'de zemin onarma çalışmaları dikkat çekti.

'in 26. haftasında ile arasında 'de oynanan mücadele öncesinde yoğun maç temposunu kaldıramayan zemin için düzeltme çalışmaları yapıldı. Deformasyona uğrayan zemin için yoğun bir çalışma uygulanırken, sanal güneş ışığı ile zemin belli ölçüde toparlandı. Son olarak ise özel bir kum serilerek zemine bir hamle daha yapıldı.

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