21 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Göztepe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu

F.Bahçe-Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadelenin VAR hakemi ise oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan sürüyor. Günün öne çıkan mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Zirve yarışının yakından ilgilendiren karşılaşmada, VAR odasında görev yapacak isimler de belli oldu.

'nun (TFF), resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe-Göztepe maçının Video Asistan Hakem'i (VAR) olarak açıklandı. AVAR'da ise Serkan Ok görev yapacak.

Kritik mücadelede 'in düdük çalacağı açıklanmıştı.

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