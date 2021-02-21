Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Göztepe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu

Son 2 sezondur istediği başarıları elde edemeyen ve bu yıl 22 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, lig bitiminde mutlu sona ulaşıp şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Bol rotasyonlu ve geniş kadro kuran Kanarya, buna rağmen kenardan istediği katkıyı alamadı. Bir yandan şampiyonluk iddiasını sürdüren sarı-lacivertli takım öbür yandan gelecek sezon için transffer çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda F.Bahçe'nin sportif direktörü Emre Belölzoğlu, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği oyuncu için temasa geçti. İşte son gelişmeler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)