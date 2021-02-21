21 Şubat 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Göztepe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadelenin VAR hakemi ise Mete Kalkavan oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'in 26. haftasında heyecan sürüyor. Günün öne çıkan mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Zirve yarışının yakından ilgilendiren karşılaşmada, VAR odasında görev yapacak isimler de belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe-Göztepe maçının Video Asistan Hakem'i (VAR) Mete Kalkavan olarak açıklandı. AVAR'da ise Serkan Ok görev yapacak.
Kritik mücadelede Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı açıklanmıştı.
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