21 Şubat 2021, Pazar

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli yıldız açıkladı! "Bayern Münih'ten teklif aldım"

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerde beklenilen performansı gösterememişti. Deneyimli oyuncu, kariyerine dair flaş bir itirafta bulunarak Bayern Münih'ten teklif aldığını açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 21.02.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 13:23
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli yıldız açıkladı! Bayern Münih'ten teklif aldım

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Alanyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra kadrosuna kattığı Papiss Cisse ile ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli yıldız açıkladı! Bayern Münih'ten teklif aldım

Sarı-lacivertlilerin 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Papiss Cisse, bu sezon Kanarya'da forma şansı bulduğu 21 karşılaşmada dört gol ve iki asistlik bir performans sergilemişti.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli yıldız açıkladı! Bayern Münih'ten teklif aldım

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; 35 yaşındaki santrfor flaş açıklamalarda bulundu.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli yıldız açıkladı! Bayern Münih'ten teklif aldım

Cisse verdiği röportajda Freiburg'da oynadığı dönemde kendisini Bayern Münih'in istediğini söyledi.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli yıldız açıkladı! Bayern Münih'ten teklif aldım

İŞTE O SÖZLER:

2012 Afrika Uluslar Kupası'ndan önce Bayern Münih beni transfer etmek istedi.

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