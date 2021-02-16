16 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de şov başlıyor! Mesut Özil ve Pelkas...

F.Bahçe'de şov başlıyor! Mesut Özil ve Pelkas...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.02.2021

'de 'ın takıma dönmesi sonrası orta saha şenleniyor... Yıldız futbolcu 'in ilk 11'e girmesiyle birlikte çehresi değişen sarı-lacivertlilerde Yunan futbolcu sakatlıktan kurtuldu. Taraftarlar iki yıldızı birlikte izlemek için heyecanlanıyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( haberi)

galibiyetiyle şampiyonluk yarışını sürdüren F.Bahçe'de gözler maçına çevrildi. Geçtiğimiz hafta 'in ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmasıyla hücumda bambaşka bir kimliğe bürünen sarı-lacivertliler şimdi de 'ı bekliyor. Sakatlığı geçen Yunan yıldız büyük olasılıkla hafta sonu formasını geri alacak. Pelkas ile Mesut Özil'in birlikte sergileyecekleri performans taraftarı heyecanlandırıyor.

EN BEĞENDİĞİ İSİM

27 yaşındaki Pelkas, 'de forma giydiği 16 maçta 4 gol+6 asist üretirken, takımın hücumdaki en önemli kozu olmuştu. Mesut Özil de imza töreninde bir soru üzerine 'de en beğendiği oyuncunun Pelkas olduğunu açıklayarak, "Eski dönemde 'yı çok beğeniyordum. Şimdiki Fenerbahçe'de en çok aynı pozisyonda oynadığımız için Pelkas'ı beğeniyorum. Çok yetenekli bir futbolcu" ifadelerini kullanmıştı.

(Fotomaç)

Dikkat çeken Muriqi yorumu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de Bulut neşteri vurdu! 3 ayrılık ve 1 sürpriz... F.Bahçe'de Bulut neşteri vurdu! 3 ayrılık ve 1 sürpriz...
Mesut, İrfan Can ve Pelkas nasıl birlikte oynar? İşte yanıtı Mesut, İrfan Can ve Pelkas nasıl birlikte oynar? İşte yanıtı
Futbol yok kavga var! Ortalık bir kez daha karıştı Futbol yok kavga var! Ortalık bir kez daha karıştı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör