Fenerbahçe'de şov başlıyor! Mesut Özil ve Pelkas...

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas'ın takıma dönmesi sonrası orta saha şenleniyor... Yıldız futbolcu Mesut Özil'in ilk 11'e girmesiyle birlikte çehresi değişen sarı-lacivertlilerde Yunan futbolcu sakatlıktan kurtuldu. Taraftarlar iki yıldızı birlikte izlemek için heyecanlanıyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Karagümrük galibiyetiyle şampiyonluk yarışını sürdüren F.Bahçe'de gözler Göztepe maçına çevrildi. Geçtiğimiz hafta Mesut Özil'in ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmasıyla hücumda bambaşka bir kimliğe bürünen sarı-lacivertliler şimdi de Dimitris Pelkas'ı bekliyor. Sakatlığı geçen Yunan yıldız büyük olasılıkla hafta sonu formasını geri alacak. Pelkas ile Mesut Özil'in birlikte sergileyecekleri performans taraftarı heyecanlandırıyor.

EN BEĞENDİĞİ İSİM

27 yaşındaki Pelkas, Süper Lig'de forma giydiği 16 maçta 4 gol+6 asist üretirken, takımın hücumdaki en önemli kozu olmuştu. Mesut Özil de imza töreninde bir soru üzerine Fenerbahçe'de en beğendiği oyuncunun Pelkas olduğunu açıklayarak, "Eski dönemde Okocha'yı çok beğeniyordum. Şimdiki Fenerbahçe'de en çok aynı pozisyonda oynadığımız için Pelkas'ı beğeniyorum. Çok yetenekli bir futbolcu" ifadelerini kullanmıştı.

(Fotomaç)

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