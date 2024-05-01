Son dakika Fenerbahçe haberleri: THY EuroLeague play-off serisi 3. maçında Monaco'yu 89-78 mağlup ederek seride 2-1 öne geçen Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Sarunas Jasikevicius, mücadele sonrası sakatlığı bulunan Johnathan Motley ile ilgili konuştu. İşte o sözler...

THY Euroleague'de play-off 3. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Monaco'yu ağırladı. Sahadan galip ayrılmayı başaran temsilcimiz seriyi 2-1'e getirdi.

Play-off turu boyunca süre alamayan Motley'nin durumu merak konusu olurken, takvim.com.tr editörü Görkem Ağgündüz, maçın ardından koç Sarunas Jasikevicius'a 'Cuma akşamı oynayıp oynamayacağını' sordu.

İşte koçun o yanıtı;

"İLERLEME VAR"

Motley'nin durumu hakkında net bir şey söyleyemiyorum. İlerleme var antrenmanlarda bizimle ancak cuma günü için kesin konuşamıyorum."