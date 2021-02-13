13 Şubat 2021, Cumartesi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Karagümrük maçı sonrası açıklamalar
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 25. haftasında oynadıkları Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bulut, sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas ve Novak'ın takıma ne zaman katılacaklarını da açıkladı. İşte o basın toplantısı...
13.02.2021
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