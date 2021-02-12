13 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Emre Belözoğlu o isimle görüştü

Bomba teknik direktör iddiası! Belözoğlu o isimle görüştü
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 Giriş Tarihi: 12.02.2021

Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçlar ve oynanan kötü futbol sonrası teknik direktör 'un geleceği sorgulanırken, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Teknik Direktörü ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

derbisini kaybeden, 'nda da 'e elenen Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefindeki isim teknik direktör olmuştu.

Genç teknik adamla yolların ayrılacağının iddia edildiği dönemde flaş bir isim ortaya atıldı.

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun 'ı çalıştıran ile görüştüğü ileri sürüldü.

Güneş'in Avrupa Şampiyonası nedeniyle teklife net bir yanıt vermediği belirtilirken, başkan 'un da tecrübeli hocaya sıcak baktığı ifade edildi.

Şenol Güneş iddialarının ardından sosyal medyada da binlerce taraftar, bu konuyla ilgili olumlu-olumsuz binlerce paylaşımda bulundu.

9 TAKIM ÇALIŞTIRDI
Kariyerinde iki kez ay-yıldızlı ekibi çalıştıran Şenol Güneş, 8 farklı kulüpte görev aldı. Tecrübeli hoca, sırasıyl a , , , , , , Bursaspor ve Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yaptı.

(Fotomaç)

Bulut'un sistemi SOS veriyor! İşte o istatistik haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Ali Koç'tan maç sonu G.Saray'a gönderme Ali Koç'tan maç sonu G.Saray'a gönderme
Toroğlu'dan çarpıcı sözler! Kalitesiz bir ligimiz var Toroğlu'dan çarpıcı sözler! "Kalitesiz bir ligimiz var"
Ali Koç: Arda'ya az ceza verdiler! Ali Koç: "Arda'ya az ceza verdiler!"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör