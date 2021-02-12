Fenerbahçe için bomba teknik direktör iddiası! Emre Belözoğlu o isimle görüştü
Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçlar ve oynanan kötü futbol sonrası teknik direktör Erol Bulut'un geleceği sorgulanırken, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Galatasaray derbisini kaybeden, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Başakşehir'e elenen Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefindeki isim teknik direktör Erol Bulut olmuştu.
Genç teknik adamla yolların ayrılacağının iddia edildiği dönemde flaş bir isim ortaya atıldı.
Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş ile görüştüğü ileri sürüldü.
Güneş'in Avrupa Şampiyonası nedeniyle teklife net bir yanıt vermediği belirtilirken, başkan Ali Koç'un da tecrübeli hocaya sıcak baktığı ifade edildi.
Şenol Güneş iddialarının ardından sosyal medyada da binlerce taraftar, bu konuyla ilgili olumlu-olumsuz binlerce paylaşımda bulundu.
9 TAKIM ÇALIŞTIRDI
Kariyerinde iki kez ay-yıldızlı ekibi çalıştıran Şenol Güneş, 8 farklı kulüpte görev aldı. Tecrübeli hoca, sırasıyl a Trabzonspor, Boluspor, İstanbulspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Seoul, Bursaspor ve Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yaptı.
(Fotomaç)
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