13 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Erol Bulut'un sistemi SOS veriyor! İşte o istatistik

Bulut'un sistemi SOS veriyor! İşte o istatistik
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 Giriş Tarihi: 12.02.2021

’un ’si maç başına organize hücum istatistiklerinde savunmacı ’ın da gerisinde kaldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

derbisini kaybeden ve 'na da veda eden 'de eleştiri okları teknik direktör 'u gösteriyor. Bulut hücum istatistiklerinde "Defans oynatıyor" diye eleştirilen 'ın bile gerisinde kaldı.

RAKAMLAR İÇ AÇICI DEĞİL

Erol Bulut'un ekibi maç başına sadece 1.39 organize hücum yapabiliyor. Ersun döneminde bu rakam 2.77, adı savunmacıya çıkan Aykut Kocaman döneminde ise maç başına 2 olmuştu.

PAS YAPMAYI UNUTTILAR...

Sarı-Lacivertliler'in maç başına 10 ve üstü pas yaparak gerçekleştirdiği hücum sayısı maç başına 7.9 oldu. Oysa ki Yanal döneminde bu rakam 12.4, Kocaman döneminde 10.2'ydi. ()
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