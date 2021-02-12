Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan motivasyon konuşması! "Yaptık yine yaparız"

Fenerbahçe'de cumartesi günü oynanacak kritik Fatih Karagümrük maçı öncesi teknik direktör Erol Bulut, oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Galatasaray ve kupadaki Medipol Başakşehir yenilgilerinin ardından gözler kritik hale gelen Fatih Karagümrük maçına çevrildi. Artık önünde tek hedef olarak şampiyonluk kalan sarı-lacivertliler yarın kazanıp yeni bir seriye başlamak istiyor. Teknik heyet, Samandıra'da takımı terapiye alırken, Erol Bulut kenetlenmeleri halinde 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlikle liderliğe yükseldikleri seriyi tekrarlayacaklarını anlattı.



KENETLENDİLER

Ligde kaybedilmiş bir şey olmadığını vurgulayan genç hoca, zirvede puanların eşit olduğunu hatırlattı, Karagümrük karşısında alınacak bir galibiyetin olumsuz havayı değiştireceğini dile getirdi. Yönetim cephesi de yarınki mücadeleye kadar susma kararı aldı. Alınacak sonuca göre tavır belirlenecek. Kanarya ligin ilk yarısındaki Gaziantep FK yenilgisinin ardından çıkışa geçmiş ve 9 maçta 25 puan toplayarak lider olmuştu.

(Fotomaç)

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