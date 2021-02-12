Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan motivasyon konuşması! "Yaptık yine yaparız"
Fenerbahçe'de cumartesi günü oynanacak kritik Fatih Karagümrük maçı öncesi teknik direktör Erol Bulut, oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Galatasaray ve kupadaki Medipol Başakşehir yenilgilerinin ardından gözler kritik hale gelen Fatih Karagümrük maçına çevrildi. Artık önünde tek hedef olarak şampiyonluk kalan sarı-lacivertliler yarın kazanıp yeni bir seriye başlamak istiyor. Teknik heyet, Samandıra'da takımı terapiye alırken, Erol Bulut kenetlenmeleri halinde 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlikle liderliğe yükseldikleri seriyi tekrarlayacaklarını anlattı.
KENETLENDİLER
Ligde kaybedilmiş bir şey olmadığını vurgulayan genç hoca, zirvede puanların eşit olduğunu hatırlattı, Karagümrük karşısında alınacak bir galibiyetin olumsuz havayı değiştireceğini dile getirdi. Yönetim cephesi de yarınki mücadeleye kadar susma kararı aldı. Alınacak sonuca göre tavır belirlenecek. Kanarya ligin ilk yarısındaki Gaziantep FK yenilgisinin ardından çıkışa geçmiş ve 9 maçta 25 puan toplayarak lider olmuştu.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları