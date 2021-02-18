Son dakika: PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası!
Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanının ardından Fenerbahçe'ye, futbolcuların kulüp televizyonuna talimatlara aykırı bir şekilde röportaj vermeleri sebebiyle para cezası verildi.İşte TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrük müsabakası sonrası Fenerbahçe futbolcularının takım otobüsünün bulunduğu park alanında kulüp televizyonuna röportaj vermelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sarı lacivertli kulübe 24 bin TL para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 13.02.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası futbolcularının Kulüp TV'sine takım otobüsünün bulunduğu park alanında röportaj vermelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."
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