18 Şubat 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika: PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası!

PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 Giriş Tarihi: 18.02.2021

'in 25. haftasında deplasmanının ardından 'ye, futbolcuların kulüp televizyonuna talimatlara aykırı bir şekilde röportaj vermeleri sebebiyle para cezası verildi.İşte 'nin resmi sitesinden yapılan açıklama... | Son dakika Fenerbahçe haberi ( haberleri)

(PFDK), müsabakası sonrası futbolcularının takım otobüsünün bulunduğu park alanında kulüp televizyonuna röportaj vermelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sarı lacivertli kulübe 24 bin TL para cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 13.02.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. müsabakasında, müsabaka sonrası futbolcularının 'sine takım otobüsünün bulunduğu park alanında röportaj vermelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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