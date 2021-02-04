Erol Bulut'un dikkat çeken Galatasaray karnesi! İşte o rakamlar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde konuk ettiği takımlar arasında sadece Galatasaray'a puan kaybetmedi. Bulut, Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde, sarı kırmızılıları evinde yenmeyi başardı. İşte genç teknik adamın Galatasaray karnesi...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde konuk ettiği takımlar arasında yalnızca Galatasaray'a puan kaybetmedi. Genç teknik adam, Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'un başında olduğu dönemlerde sarı-kırmızılılara karşı taraftarı önünde rakip olduğu 4 maçı da kazandı. Malatyaspor ile evinde 2-1 ve 2-0, Alanyaspor'la da sahasında Galatasaray'a karşı 2-0 ve 4-1'lik skorlarla sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin başında ilk kez ezeli rakiplerini konuk edecek olan Bulut, seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Erol Bulut, Galatasaray'ı yenebilmek için son iki maçtaki performanslarının üzerine çıkmaları gerektiğini hatırlattı. Sarı- lacivertliler özellikle Hatayspor önünde kazanmasına rağmen istatistiklerde dip yaptı. Yüzde 36.3 ile bu sezon topa en az sahip olduğu, 195 kezle en az isabetli pas yaptığı ve yüzde 69.4'le en düşük pas yüzdesinde kaldığı deplasman maçını oynadı. Hatayspor, 35 kezle bu sezon bir Süper Lig maçında Fenerbahçe ceza sahasında topla en fazla buluşan takım oldu. Bulut, oyuncularından taktik disiplinin yanı sıra iyi oyun da istedi. (Fotomaç)

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